Anche Disney+ inizia a contrastare la condivisione delle password

Dopo Netflix, anche Disney Plus inizierà a limitare la condivisione delle password. Dal 1° novembre, in Canada, la società applicherà delle restrizioni, così come ha comunicato in un'email inviata a tutti gli abbonati canadesi. A riguardo, la società non ha fornito molti dettagli su come intende applicare questa politica: l'email, infatti, afferma semplicemente che "stiamo implementando restrizioni sulla tua capacità di condividere il tuo account o le credenziali di accesso al di fuori della tua famiglia".

Inoltre, nell'inedita sezione "condivisione dell'account" del contratto di abbonamento canadese è specificato che la società può "analizzare l'utilizzo del tuo account" e che il mancato rispetto dell'accordo potrebbe portare a limiti o chiusura dell'account. L'annuncio, comunque, è arrivato a distanza di un mese dalla riunione sugli utili del terzo trimestre della Disney , in cui il CEO Bob Iger ha affermato che la società stava "esplorando attivamente" dei modi per gestire gli account condivisi. Iger, tra l'altro, ha aggiunto che un numero "significativo" di persone condivide attualmente le password attraverso i servizi Disney e ha aggiunto che Disney ha la "capacità tecnica" per monitorare gli accessi.