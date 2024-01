Come camminare nella realtà virtuale? Disney ha una soluzione

Diverse aziende hanno cercato (e stanno tutt'ora cercando) soluzioni al dilemma, progettando ingombranti, rumorosi e costosi tapis roulant omnidirezionali, in qualche modo adottati anche nel film di Steven Spielberg Ready Player One.

Uno dei problemi maggiori della realtà virtuale è garantire i movimenti (in sicurezza) anche nella realtà fisica: d'altronde è difficile vivere pienamente le sensazioni trasmesse in prima persona dal visore mentre si sta seduti sul divano (sapete qual è la differenza tra realtà virtuale e realtà aumentata ?).

Chiamato HoloTile, questo dispositivo è stato creato dal mitico inventore Lanny Smoot di Disney Research, il dipartimento che inventa le spade laser e altri oggetti incredibili provenienti dai film della casa di produzione (solo Smoot ha più di 100 brevetti al suo attivo).

A guardare il video, che vi proponiamo in fondo all'articolo (dal minuto 3:02), quello che impressiona non è solo la possibilità di movimento in qualsiasi direzione, ma anche il fatto di poterlo usare con più persone contemporaneamente, ognuna in modo indipendente.