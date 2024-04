Le novità Disney+ di maggio 2024: Doctor Who, Let It Be e Star Wars: Tales of the Empire

Aprile è stato un mese ricco di novità per Disney+: la casa dei contenuti Pixar, Marvel, Star Wars, Star, National Geographic e chiaramente Disney. Se ci seguite, saprete che la piattaforma ha recentemente cambiato logo (per via dell'acquisizione di Hulu) e ha comunicato (purtroppo) l'imminente blocco della condivisione non conforme degli account. Alla luce di questo, il miglior modo per scongiurare eventuali disdette (qui la nostra guida su come disattivare Disney Plus) è continuare ad arricchire il proprio catalogo con nuovi film, serie TV e documentari. Allora andiamo a vedere nel dettaglio quali novità ci aspettano per il mese di maggio.

Doctor Who - dall'11 maggio

Il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che vanno dall ' Inghilterra dell ' epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra. Nel corso dei loro viaggi sul TARDIS - un'astronave che viaggia nel tempo a forma di cabinatelefonica blu della polizia -incontrano amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificantebogeymane ilnemico più potente del Dottore. In Italia la serie sarà disponibile a partire dall'una del mattino di sabato 11 maggio e il pubblico ripartirà dagli eventi di "The Church on Ruby Road", lo speciale che ha debuttato in anteprima lo scorso dicembre, continu an do l'avventura attraverso due episodi completamente nuovi. Ogni sabato, poi, sarà rilasciato un nuovo episodio.

Let It Be - dall'8 maggio

Torna disponibile per la prima volta dopo oltre 50 anni il film originale del 1970 sui Beatles diretto dal regista Michael Lindsay-Hogg. Uscito nel maggio 1970, nel pieno dello scompiglio per lo scioglimento dei Beatles, Let It Be occupa ora il posto che gli spetta nella storia della band.

The Beach Boys - dal 24 maggio

The Beach Boys è una celebrazione della leggendaria band che ha rivoluzionato la musica pop e dell'iconico e armonioso sound che hanno creato, incarnando il sogno californiano e affascinando i fan per generazioni. Il documentario ripercorre la storia della band dalle umili origini familiari e include filmati inediti e interviste mai viste prima con i membri della band e altri luminari del mondo della musica.

Station 19 (stagione finale) - dal 9 maggio

Nel primo episodio della settima stagione, "Il lavoro di questa donna", Andy assume il comando della caserma mentre la vita di Jack è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire su un caso di ostaggi. Natasha lotta per la sua carriera e Maya e Carina fanno una scelta. Station 19 segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle che mette in gioco le loro vite e i loro cuori. Dai produttori esecutivi di Grey's Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto, la serie racconta il mondo difficile e talvolta straziante dei più coraggiosi vigili del fuoco della città e il forte legame che li unisce. I 10 episodi della settima stagione arriveranno a cadenza settimanale su Disney+.

FEUD: Capote Vs. The Swans (stagione 2) - dal 15 maggio

Capote Vs. The Swans racconta la storia dell'acclamato scrittore Truman Capote, un tempo confidente delle donne più influenti della società, da lui soprannominate "i cigni". Tuttavia, il suo atto di tradimento distrusse di fatto quelle relazioni, lo bandì dall'alta società e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso.

Star Wars: Tales of the Empire - dal 4 maggio

Star Wars: Tales of the Empire è un viaggio in sei episodi nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti, ambientate in epoche diverse. Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l'ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini.

The Kardashians (stagione 5) - dal 23 maggio

La famiglia che conoscete e amate torna con una nuova serie che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori.

Shardlake - dal 1° maggio

Shardlake, la nuova serie originale Disney+ , è un'avvincente murder - mystery ambientato nell'epoca dei Tudor, ed'è basata sui popolari romanzi di C.J. Sansom. L'anno è il 1536. L'avvocato Matthew Shardlake vede la sua vita stravolta quando Thomas Cromwell lo invia a indagare su una morte sospetta nel remoto monastero di Scarnsea. Inganni, raggiri e corruzione sono all'ordine del giorno e presto diventa chiaro che non si tratta del primo omicidio. Shardlake viene trascinato in una rete di bugie che minaccia non solo la sua integrità, ma anche la sua vita.

Monsters & Co. la serie - Lavori in corso! (stagione 2) - dal 5 maggio