L'ultima offerta di Disney+ prima del rincaro è imperdibile

Ma prima che questo avvenga avete un'ultima occasione per risparmiare e godere del massimo del servizio con una promozione veramente imperdibile. Fino al 20 settembre infatti potete abbonarvi a Disney+ a soli 1,99 euro al mese per tre mesi.

Ormai lo sappiamo tutti: dal 1° novembre Disney+ cambierà il proprio piano di abbonamento con tre soluzioni che si differenzieranno per la presenza di pubblicità, qualità di streaming e numero di dispositivi da cui effettuarlo, con conseguente diversificazione dei costi (sapete come disdire l'abbonamento alla piattaforma?).

Al termine dei tre mesi, però, il piano si rinnoverà automaticamente al prezzo Premium in vigore al momento del pagamento (11,99 euro al mese), a meno che non disdiciate prima.

Come approfittarne? Tutto quello che dovete fare è andare sul sito di Disney+ e cliccare sul pulsante centrale Abbonati ora. A questo punto la piattaforma vi chiederà di registrarvi inserendo la vostra email, cliccando su Continua e seguendo la procedura a schermo.

Oppure, se siete già registrati, potete cliccare in alto a destra su Accedi e poi inserire la vostra email, cliccare su Continua e poi inserire la password.

L'offerta è infatti riservata ai nuovi abbonati Disney+ o a coloro che desiderano riattivare un abbonamento Disney+ e che hanno almeno 18 anni. Come anticipavamo, l'offerta prevede l'attivazione di un abbonamento mensile a rinnovo automatico, che dovrete disdire alla vigilia della scadenza dei tre mesi se non volete incorrere nel rinnovo al prezzo maggiorato, e non è cumulabile con altre offerte, coupon, sconti o promozioni.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che dal 1° novembre Disney+ proporrà tre piani di abbonamento invece di quello attuale da 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno:

Standard con pubblicità:

qualità video: fino a Full HD 1080p audio: 5.1 e stereo stream simultanei: 2 download dei contenuti: no rinnovo: mensile 5,99 euro / annuale non disponibile

Standard:

qualità video: fino a Full HD 1080p audio: 5.1 e stereo stream simultanei: 2 download dei contenuti: sì rinnovo: mensile 8,99 euro / 89,90 euro

Premium:

qualità video: fino a 4K UHD e HDR audio: Dolby Atmos stream simultanei: 4 download dei contenuti: sì rinnovo: mensile 11,99 euro / 119,90 euro



La nuova promozione è stata probabilmente lanciata per aumentare il numero di iscritti prima della botta che riceverà a seguito degli aumenti, ed è in effetti molto allettante.