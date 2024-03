Non sei tu, Disney+ ha davvero cambiato logo: ecco Aurora!

In seguito all'acquisizione di Hulu, Disney Plus ha deciso di rifarsi il logo con un tocco di verde in più. Se finora infatti il blu è stato il colore simbolo della Disney, in futuro non sarà più così.

Già nei giorni scorsi il logo su TV, tablet e telefoni era cambiato senza alcun avviso, ma oggi Disney ha reso ufficiale la cosa. In ogni caso non è un errore, né un malfunzionamento dei vostri dispositivi e nemmeno una prova momentanea: questo è il nuovo logo di Disney+.