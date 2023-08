Disney+ sta per lanciare il piano con pubblicità in Europa, e non è una buona notizia

Disney+, la divisione streaming di casa Disney, ha annunciato l'arrivo del nuovo piano con pubblicità in Europa e in Canada a partire dal 1° novembre. Non è chiaro quante nazioni d'Europa saranno coinvolte dal lancio, visto che si parla di "select European markets", ma è molto probabile che l'Italia sia fra questi.

Perché l'arrivo del piano con pubblicità in Europa e in Italia non è una buona notizia? Ne avevamo già parlato a maggio, anche se le cose potrebbero essere addirittura diverse da quanto preventivato.

Disney+ infatti differenzierà il suo abbonamento in tre diverse fasce, sulla falsa riga di quanto fa Netflix oramai da anni. Ecco i tre piani di abbonamento:

Standard con pubblicità : a partire da 5,99€ al mese , ci saranno limitazioni sul numero di riproduzioni contemporanee e sulla qualità dello streaming, 4 minuti di pubblicità ogni ora di visione (non nei profili Bambini)

: , ci saranno limitazioni sul numero di riproduzioni contemporanee e sulla qualità dello streaming, 4 minuti di pubblicità ogni ora di visione (non nei profili Bambini) Standard : prezzo ancora da capire, stesse limitazioni del piano con pubblicità (ma senza pubblicità)

: prezzo ancora da capire, stesse limitazioni del piano con pubblicità (ma senza pubblicità) Premium: prezzo probabilmente pari a 14/15€ al mese, fino a 4 riproduzioni simultanee, streaming in 4K Ultra HD con Dolby Vision, Full HD, HDR10 e IMAX (nei film supportati)

Mancano insomma informazioni fondamentali, ma il buon vecchio abbonamento unico sarà presto un lontano ricordo.

Il piano Standard sarà limitato nelle riproduzioni contemporanee e nella qualità dello streaming, e probabilmente il prezzo sarà pari a quello attuale (8,99€).

L'ulteriore problema è che si parlava anche di aumenti di prezzi qualche settimana fa. Quindi quanto vi stiamo dicendo potrebbe in realtà peggiorare ulteriormente.

La situazione è ancora fumosa, ma quello che è chiaro è che per gli abbonati non si mette benissimo. Per quanto il piano con pubblicità possa risultare goloso, le limitazioni sul numero di riproduzioni e sulla qualità dello streaming potrebbero frenare diversi utenti.