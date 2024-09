Disney+ come Netflix: stop alla condivisione dell'account, gli utenti extra vanno pagati

Negli ultimi anni abbiamo visto tante piattaforme di streaming multimediale affermarsi in Italia (vi ricordiamo la guida per scaricare film e serie TV in streaming). Tra queste troviamo Disney+, la stessa piattaforma che ha appena lanciato l'opzione per aggiungere l'utente extra e condividere l'account in Italia. Vediamo come funziona e quanto costa.

La novità appena annunciata da Disney+ arriva coerentemente con quanto fatto da altre piattaforme di streaming in Italia, prima fra tutte Netflix. Vediamo come sarà possibile condividere l'abbonamento Disney+ (se ancora non lo foste, qui trovate info su come abbonarsi a Disney+), pagando un extra.