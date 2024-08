Dispatch è un launcher di terze parti per Android TV e Google TV che costa 9,99 dollari una tantum o 0,99 dollari al mese, ma potete provarlo gratuitamente

Nonostante la nuova interfaccia, alcuni potrebbero ancora non apprezzare l'esperienza offerta da Google TV (per non parlare di Android TV) e ambire a maggiori opzioni di personalizzazione. Ed è qui che interviene il potenziale di Android come sistema operativo aperto: grazie ai launcher di terze parti (ecco i migliori per telefoni) è infatti possibile stravolgere l'aspetto del vostro TV. Dispatch è l'ultimo arrivato e a un costo tutto sommato accettabile vi permette di decidere esattamente cosa vedere e come, con tanto di Plex integrato.

Caratteristiche di Dispatch

Dispatch è un nuovo launcher per dispositivi Android e Google TV che include ampie opzioni di personalizzazione. Non solo, ma due sono le caratteristiche principali dell'app, l'integrazione con Plex e l'assenza di pubblicità. L'integrazione con Plex consente di attingere alla vostra libreria della piattaforma, il che genera un elenco di contenuti da vedere (watchlist) e raccomandazioni basate solo su video e musiche a cui avete già accesso. L'assenza di pubblicità è invece una rarità nel panorama dei launcher di terze parti. Non solo, ma Dispatch si sincronizza con le app già installate sul dispositivo e può, facoltativamente, mostrare anche consigli per queste app. Ma dicevamo della personalizzazione. Gli utenti possono mostrare o nascondere contenuti che non interessano, attivare o disattivare qualsiasi riga di contenuti sulla homepage, il che vi consente, per esempio, di nascondere la riga di contenuti di Prime Video nel caso non siate iscritti al servizio e non vi interessino.

In alto potete impostare le app preferite, mentre la funzionalità peek consente di vedere il contesto di un'app quando viene selezionata, prima di aprirla. La Home Directory è invece uno spazio in cui vedere i contenuti del vostro feed, mentre il Centro di controllo permette di accedere a tutti gli strumenti più utili, un po' come avviene per la funzione omonima su iOS o macOS. Ma queste sono solo alcune delle caratteristiche di Dispatch, che vi permette anche di scegliere qualsiasi sfondo desideriate, anche da servizi come Unspash.

Download, prezzo e prova gratuita estesa a un mese

Dispatch è appena uscito dalla beta ed è disponibile sul Play Store gratuitamente per una prova di 14 giorni. Successivamente, si può scegliere se pagare 0,99 dollari al mese o 9,99 dollari per la licenza a vita. Su Reddit, lo sviluppatore ha detto che Dispatch sta avendo un successo incredibile, ma ci sono alcuni problemi. Quindi nel fine settimana estenderà il periodo di prova di almeno altri 14 giorni in quanto non sa se riuscirà a risolverli immediatamente.

