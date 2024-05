I display dei nuovi iPad non sono uguali: arrivano dettagli tecnici

I nuovi tablet di casa Apple sono arrivati sul mercato in diversi modelli . Abbiamo visto delle novità che hanno riguardato sia la serie iPad Pro che quella iPad Air. Per i modelli Pro abbiamo visto un sostanziale upgrade con l'avvento dei processori Apple M4.

Apple ha da poco svelato al mondo le nuove famiglie di iPad . Parliamo ovviamente di iPad Pro con processori M4 e iPad Air con processori M2. In fase di presentazione abbiamo conosciuto le principali specifiche tecniche , e ora è giunto il momento di saperne di più sui display .

Anche in termini di display sono arrivate delle novità. Quella che probabilmente è più rilevante riguarda il display del nuovo iPad Air da 13 pollici. Questo infatti può vantare un pannello del 20% più luminoso, al suo picco, di iPad Air da 11 pollici. Tale luminosità di picco sarebbe quindi pari ai display che troviamo su iPad Pro con processori M2.

Per quanto riguarda i nuovi iPad Pro, ovvero quelli con processori Apple M4, ci sono state delle novità anche sul fronte del display, con luminosità di picco che arrivano addirittura a 1.000 nit per i contenuti SDR, e 1.600 nit per i contenuti HDR.

Ma andiamo a vedere le luminosità di picco in SDR per tutti i display degli iPad attualmente sul mercato:

iPad Pro da 13 pollici (M4): 1.000 nit

1.000 nit iPad Pro da 11 pollici (M4): 1.000 nit

1.000 nit iPad Pro (M2) da 12,9 pollici: 600 nit

600 nit iPad Pro (M2) da 11 pollici: 600 nit

600 nit iPad Air da 13 pollici: 600 nit

600 nit iPad Air da 11 pollici (M2): 500 nit

500 nit iPad Air (M1) da 10,9 pollici: 500 nit

Vi ricordiamo che tutti i nuovi modelli di iPad sono già disponibili al preordine sullo store ufficiale Apple, con disponibilità alla spedizione a partire da questa settimana.