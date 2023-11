I bellissimi smart display di Vestaboard arrivano in Italia

Siamo ormai circondati dalla tecnologia, nella maggior parte degli ambienti pubblici che frequentiamo. In questo senso tutto il mondo della comunicazione e della pubblicità ha investito. E chi cerca uno smart display per veicolare messaggi in grandi spazi, dovrebbe conoscere Vestaboard.

Vestaboard è un'azienda specializzata nello sviluppo e realizzazione di prodotti di design orientati alla comunicazione e alla pubblicità. Proprio in questo contesto, Vestaboard annuncia l'arrivo del suo nuovo messaging smart display in Italia.

Come vedete dalle immagini in galleria, si tratta di un display pensato per ristoranti, luoghi ad alta frequentazione come le stazioni di transito, hotel, proprio per proporre aggiornamenti su comunicazioni importanti, menù e informazioni operative per gli eventuali clienti.