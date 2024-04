Disponibile Emporia ME6, lo smartphone inclusivo e facile da utilizzare

Emporia Telecom ha ufficializzato un nuovo smartphone: si tratta di emporia ME6, un dispositivo pensato per la generazione degli over 50. Tra i punti di forza, oltre alla connessione 5G e ad un comparto fotografico con tre sensori, spicca il supporto ASHA, che permette la connessione dello smartphone direttamente con gli apparecchi acustici compatibili. Il dispositivo, infatti, è pensato per garantire maggiore accessibilità agli utenti, a prescindere dalla loro età.

Altra funzionalità utile è rappresentata dal pulsante di emergenza, facilmente raggiungibile. Difatti, si tratta di un pulsante esterno posizionato sul retro del dispositivo, attivabile direttamente senza dover cercare in un menu o premere complicate combinazioni di tasti. In particolare, se viene premuto per tre secondi si attiva il numero 112.

Contestualmente, al centro di chiamata di emergenza verranno trasmessi tutti i dati di localizzazione così da localizzare subito l'utente. Tra l'altro, lo smartphone inizierà a lampeggiare e ad emanare un allarme acustico in modo tale da avvisare l'ambiente circostante.

Ancora, verrà attivato il vivavoce così da facilitare la chiamata senza avvicinare il telefono all'orecchio.