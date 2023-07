Disponibile in Italia Revolut Reader, il lettore di carte portatile di Revolut

L'app finanziaria Revolut sta lanciando in Italia Revolut Reader, un lettore di cara leggero, veloce e potente. Questo nuovo strumento ha lo scopo di consentire ai professionisti di accettare pagamenti in modo sicura ovunque. Inoltre, garantisce l'accesso ai fondi in un giorno direttamente nell'app Revolut.

Revolut Reader, dunque, semplifica i pagamenti di persona facilitando l'accettazione di transazioni istantanee e sicure effettuate con carte di debito e di credito, nonché metodi di pagamento contactless. Oltre ad una batteria a lunga durata, il dispositivo dispone di funzionalità intelligenti per stare al passo con le esigenze di un'azienda in crescita, incluso un catalogo in cui gli utenti possono creare e personalizzare i propri prodotti/servizi, selezionando facilmente quelli che il consumatore desidera acquistare. Tutti i calcoli vengono eseguiti automaticamente e i dati archiviati nell'app dell'utente. Le aziende possono addebitare in una qualsiasi delle 14 valute supportate da Revolut, senza costi aggiuntivi.