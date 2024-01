Amate le piante? Ecco qualche consiglio su come comporre i fiori LEGO e ottenere il massimo effetto

Cinque consigli per sfruttare al meglio i set Botanicals

Breda Fennell ha una passione per il mondo delle piante e in particolare dei fiori di campo, delicati ma così resistenti. Il suo fiore preferito è quindi la primula, che fiorisce non appena scompare la neve, e il suo consiglio è creare sempre qualcosa che vi dia piacere.

Justin Stoker come tanti fatica a mantenere delle piante vive in ufficio o in casa, e per questo si è rivolto a LEGO Botanicals per adornare l'ambiente con il suo fiore preferito, i gigli. Per cercare ispirazione per i suoi progetti si guarda intorno nel mondo reale, cercando immagini su Internet o andando in giro per una vecchia città a vedere giardini fioriti, treni o edifici antichi.

Kim Brackman ama i fiori e la natura in generale, che la riempie di serenità, gioia e stupore. Nonostante inizi sempre la costruzione dei set seguendo diligentemente le istruzioni, Brackman si lascia poi trascinare dall'ispirazione e consiglia di pensare ai colori, alla composizione e alla luce. Per questo per ricreare il suo fiore preferito, i fiori di Banksia, suggerisce di seguire le emozioni e la narrazione perché suscitino entusiasmo e curiosità. In questo caso il vaso così composto include fiori presenti sia nei bouquet tradizionali che nel centrotavola di fiori secchi LEGO.

Venceslau Teixeira ama la sensazione di pace che gli trasmettono le piante, e in particolare le violette. Il suo consiglio è di essere sempre liberi da preconcetti ed essere sempre pronti a reinterpretare le regole, anziché semplicemente infrangerle.

Infine, Uriel Sondervan ama riempire il suo giardino di rose e fiori, e soprattutto i set LEGO Botanicals, che possiede tutti ed espone sul tavolo della sua tavola da pranzo. Il suo consiglio è procedere sempre per gradi: prima completare il set come da istruzioni, e poi iniziare a modificarlo per renderlo unico.

Bouquet fiori selvatici e Centrotavola di fiori secchi

Bouquet fiori selvatici e Centrotavola fiori secchi sono due tra le nuove aggiunte alla serie Botanicals, oltre al già citato Bouquet di Rose arrivato da pochissimo sul mercato. Bouquet fiori selvatici (10313) è un set composto da 939 pezzi disponibile da subito al prezzo di 59,99 euro sul sito LEGO. Il set per adulti è composto da 8 specie di fiori di campo che possono essere personalizzate e composte a piacere.