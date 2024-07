Disservizi informatici diffusi in tutto il mondo: down banche, compagnie aeree ed emittenti televisive per via di un aggiornamento di sicurezza

Oggi 19 luglio 2024 si segnalano gravi disservizi informatici diffusi in tutto il mondo , Italia compresa. Le prime avvisaglie si erano viste su Downdetector, dove migliaia di utenti si erano riversati segnalando down di servizi quali Ryanair , Poste Mobile, Microsoft , Vodafone , Wizz Air , Sisal e simili. Potrebbe esserci lo zampino di un aggiornamento di Windows: vediamo di capire insieme cosa sta succedendo.

Cosa sta succedendo?

Stando a quanto riportato all'estero i disservizi sono legati a Microsoft, ma non è propriamente così. Frontier Airlines , una compagnia aerea a basso costo statunitense, è stata fra le prime a riportare un down dei propri servizi attribuendo la colpa a un'interruzione dei servizi erogati da Microsoft.

I primi problemi ai servizi Microsoft sono stati riscontrati stanotte negli Stati Uniti, come riportato anche da The Verge: Xbox Live , la piattaforma online di Microsoft, era infatti del tutto irraggiungibile, e stamattina in Italia si riscontrano problemi con Microsoft 365 , con lo stesso Microsoft Store e probabilmente anche con i servizi legati a Xbox.

Le prime società a segnalare i disservizi sono state quelle australiane, più di preciso compagnie aeree ed emittenti televisive, che hanno visto andare offline migliaia di computer e server per via dell'aggiornamento in questione. Pensate che al momento l'emittente britannica Sky News non può trasmettere i suoi bollettini mattutini proprio per via di quanto successo.

L'aggiornamento del fornitore CrowdStrike causa di fatto il blocco dei PC e dei server interessati , forzandoli in un ciclo di reboot infinito che appunto impedisce l'avvio corretto delle macchine. L'update in questione è arrivato anche ad alcuni server, come appena accennato, ed è per questo che si registrano disservizi globali nei servizi più disparati: emittenti televisive, banche, compagnie aeree, società di scommesse e non solo.

La situazione in realtà è anche più grave. United Airlines, Delta Airlines e American Airlines per dire hanno sospeso tutti i voli negli Stati Uniti. La cosa si sta espandendo anche all'Europa, visto che l'aeroporto di Berlino Brandeburgo ha dato lo stop a tutte le operazioni. E così via altre compagnie e aeroporti: anche Turkish Airlines per dire sta segnalando disservizi nella prenotazione dei biglietti e nel check-in. Wizz Air ha diffuso un comunicato stampa anche in Italia dove conferma i problemi, comunicando che non funzionano sito web, app mobile, sistema di prenotazione, check-in online, centri di contatto, invitando i passeggeri a fare il check-in aeroporto arrivando almeno 3 ore prima del volo.

Ci sono disagi anche nella gestione del traffico ferroviario, e fra gli aeroporti colpiti si aggiungono anche quelli spagnoli e lo scalo Amsterdam-Schipol. Cercando un po' online si aggiungono all'elenco anche servizi di sicurezza e di emergenza, ospedali e banche.

Insomma, un quadro davvero disastroso.

Ci sono poi anche le società informatiche come Microsoft fra quelle colpite dal gigantesco disservizio. Già anche il fatto che Microsoft 365 non funzioni a dovere può bloccare società che magari non usano nemmeno CrowdStrike. Pare però che i problemi di Microsoft siano legati a un altro disservizio che non c'entra niente con il provider di sicurezza.

E i disservizi non riguardano solo grandi società. The Verge ha scovato un thread su Reddit dove centinaia di amministratori di sistema stanno segnalando problemi diffusi e anche piuttosto invalidanti riguardanti le loro aziende. Al momento la soluzione che permette di risolvere il problema sarebbe quella di entrare sui computer Windows interessati in Modalità Provvisoria e cancellare un file di sistema nella cartella CrowdStrike.

La testimonianza di un utente fa accapponare la pelle: tutta la compagnia per cui lavora è completamente bloccata, con il 70% dei laptop aziendali bloccati in boot loop.

E ce ne sono tante altre simili alla sua.