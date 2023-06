Distacco della rete Rabona Mobile: viene accolto il ricorso cautelare

Peccato che gli ultimi mesi sono stati molto complicati per Rabona Mobile. Dallo scorso marzo infatti i suoi clienti prima non hanno potuto accedere al bundle di SMS . Poi da aprile abbiamo visto l'addio alla connessione internet mentre da giugno 2023 risulta impossibile anche effettuare chiamate.

Rabona Mobile da qualche anno si è rivelata tra i protagonisti nel mercato delle offerte mobile non solo a livello nazionale.

Qualche giorno fa Rabona Mobile ha anche riferito ufficialmente che i problemi riscontrati sono causati da una volontà di Plintron e Vodafone, rispettivamente l'aggregatore di servizi SIM e l'operatore al quale si appoggia Rabona Mobile, di chiudere il contratto con la stessa Rabona Mobile.

Nelle ultime ore è arrivata un'importante novità. Questa riguarda l'ammissione del ricorso cautelare presentato al Tribunale di Milano. In sostanza, il tribunale ha stabilito che tutti i clienti Rabona Mobile non possono vedersi interrompere i loro servizi di connettività e telefonia per ragioni che possono dipendere da altri.

Quindi ancora non sappiamo come si evolverà la situazione. Sicuramente se siete tra i clienti coinvolti allora ora sarete impossibilitati nell'utilizzare il traffico dati e telefonico delle vostre offerte. Speriamo che presto ci sia una svolta a favore dei clienti di Rabona Mobile.