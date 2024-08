Le pubblicità su Safari scompaiono come se Thanos avesse schioccato le dita: la novità delle ultime beta di Apple

Oggi è stata rilasciata la quinta beta per sviluppatori dei nuovi sistemi operativi Apple come iOS e iPadOS 18, oltre a macOS Sequoia. Tra le novità, una ha destato l'attenzione degli appassionati in quanto non era ancora stata annunciata: una funzione per Safari chiamata Distraction Control. Scopriamo come funziona.

Cos'è e come funziona Distraction Control

Con i nuovi iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, Safari riceverà numerosi aggiornamenti, come la nuova funzione In evidenza e la nuova modalità lettura, ma nelle ultime beta per sviluppatori Apple ha aggiunto una funzione non annunciata, Distraction Control. Come suggerisce il nome, Distraction Control è progettato per ridurre gli elementi che distraggono gli articoli e le pagine web, ad esempio le finestre di accesso, i pop-up delle preferenze dei cookie, i banner di iscrizione alla newsletter, i video che si avviano da soli e altro ancora. Non solo, ma il tutto verrà eliminato con una bellissima animazione, di cui potete vedere uno screenshot qui sotto.

Sulla carta sembra uno strumento utilissimo, e infatti è così, tanto che il portale MacRumors lo ha definito: amazing, eccezionale. Non pensate però a una funzione per eliminare gli annunci, quanto per eliminare tutti gli elementi statici che distraggono su una pagina web. Se un elemento si aggiorna, come appunto una pubblicità, riapparirà. Ma come usarlo? Si avvia Safari, su iPhone, iPad o Mac (ovviamente aggiornati all'ultima beta per sviluppatori) e si seleziona il nuovo menu Pagina che si trova nella barra degli indirizzi dell'app. A questo punto si seleziona la voce Nascondi elementi di distrazione (Hide Distracting Items, non sappiamo ancora come verrà tradotto), poi si dà conferma nel menu pop-up che appare sullo schermo.

Ora si tocca il pulsante Nascondi (Hide) sugli elementi da nascondere, che verranno "eliminati" con una bellissima animazione dalla pagina. Attenzione: Distraction Control nasconderà solo quello che selezionate, non nasconderà niente automaticamente. È importante notare che quando si nasconde con Distraction Control un banner cookie o un popup GDPR, è come chiuderlo senza inviare le proprie preferenze al sito web. Le impostazioni di Distraction Control non si sincronizzeranno con iCloud, e se si va nel campo di ricerca di Safari si può utilizzare l'opzione "Mostra oggetti nascosti" per vedere tutti gli elementi nascosti su una pagina web. Nel complesso, Distraction Control sembra un ottimo modo per eliminare i fastidiosi contenuti che si presentano quando si naviga in alcuni siti, come le pagine di shopping. Qui sotto potete vedere un video dello strumento dal vivo su iPhone.

Come usare al meglio Safari