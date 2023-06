DJI Air 3 riduce ulteriormente il divario con la serie Mavic

Il sito WinFuture riporta infatti un nuovo sistema a doppia fotocamera come nel Mavic 3 , nuovi controlli e una batteria più capiente promettono un miglioramento sostanziale rispetto all'ottimo predecessore (a proposito, avevate letto la nostra recensione ?), ma basteranno a far digerire l'aumento di prezzo?

Dippia fotocamera, ma senza Hasselblad, e nuovo controller

Purtroppo, non sono ancora disponibili le specifiche di drone e controller, quindi, a parte quanto si può apprezzare dalle immagini non abbiamo a disposizione altri dettagli.

Quello che possiamo dire, però, a giudicare dalle immagini di marketing, è che il controller sarà "obbligatorio", in quanto il DJI Air 3 non sarà disponibile in un pacchetto "Drone-only". Tuttavia, DJI sta progettando diversi bundle, quindi ci sarà anche un cosiddetto Fly-More-Combo con batterie aggiuntive e altri accessori, che contiene il vecchio DJI RC2-Controller e non il modello più recente RC-N2.