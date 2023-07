DJI Air 3 ufficiale in Europa: doppia fotocamera, più autonomia e addio ostacoli

DJI è assolutamente uno dei protagonisti maggiori nel segmento di mercato dei droni . L'azienda rinnova continuamente i suoi prodotti e nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità di un nuovo modello per il mercato europeo.

DJI Air 3: Caratteristiche Tecniche

DJI Air 3 è il primo drone della serie Air con un sistema a doppia fotocamera, aspetto che sicuramente corrisponde al maggior punto di evoluzione rispetto alla generazione precedente. Il comparto foto e videografico è quindi composto da una fotocamera grandangolare con CMOS da 1/1.3 pollici e un teleobiettivo medio 3x con CMOS da 1/1.3 pollici. Le due fotocamere hanno le stesse dimensioni del sensore ma lunghezze focali diverse.

Il sensore grandangolare offre una dimensione dei pixel di 2,4 μm, un formato equivalente a 24 mm e un'apertura f/1.7. Il telobiettivo medio 3x offre una dimensione dei pixel di 2,4 μm, un formato equivalente a 70 mm e un'apertura f/2.8.

Entrambi i sensori sono in grado di scattare a 48 megapixel.

DJI Air 3 è dotato di doppio sensore con CMOS da 1/1.3 pollici che supporta una doppio ISO nativa per l'uscita diretta di video HDR in 4K/60fps a frame rate elevati e specifiche video fino a 4K/100fps, ora anche senza ritaglio del FOV rispetto al suo predecessore. Entrambe le fotocamere supportano le modalità colore D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit. La modalità D-Log M a 10 bit può conservare più dettagli di luci e ombre per la post-produzione.

Altro aspetto che è stato migliorato in maniera consistente corrisponde alla batteria. L'autonomia è stata incrementata del 48% rispetto al predecessore, e ora corrisponde a circa 46 minuti di volo. La nuova stazione di ricarica per batterie supporta una funzione di accumulo dell'energia. Gli utenti potranno premere e tenere premuto il pulsante funzione per trasferire la carica rimanente da più batterie alla batteria con la massima carica residua.

Un ulteriore evoluzione di DJI Air 3 corrisponde al sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. La parte anteriore e posteriore del drone è dotata di un paio di lenti fisheye che abilitano il rilevamento in avanti, all'indietro, a sinistra, a destra e verso l'alto, mentre la parte inferiore è dotata di lenti binoculari e un ToF 3D, che forniscono un potente rilevamento omnidirezionale degli ostacoli.

Quando viene rilevato un ostacolo, DJI Air 3 può anche utilizzare APAS 5.0 per evitarlo attivamente e aggirarlo agevolmente, il che garantisce riprese ininterrotte.