DJI Avata 2 e Goggles 3 trapelano a sorpresa: nuove fotocamere e poi?

Trapelano online le prime informazioni su quello che, con tutta probabilità, sarà il nuovo drone FPV di DJi, nota azienda leader nel mercato dei droni. Parliamo di DJI Avata 2 con i suoi Googles 3.

Un drone FPV è un dispositivo concepito specificatamente per il volo in prima persona, e per questo arriva con appositi occhiali per fornire agli utenti la visuale di ciò che vedrebbero se stessero cavalcando il drone che stanno guidando.

Tali informazioni arrivano principalmente dal leaker Quadro_News su X, il quale ha condiviso alcune immagini di come dovrebbe apparire il nuovo Avata 2 insieme ai nuovi Googles 3.

Dalle immagini apprendiamo che, per quanto riguarda il drone, l'aggiornamento principale dovrebbe essere focalizzato sulle eliche a tripla pala, le quali sembrano interamente racchiuse nel telaio. Per quanto riguarda gli occhiali, vediamo come i Googles 3 potrebbero presentarsi con l'interessante novità di due fotocamere sulla parte anteriore.