Le consegne con i droni si avvicinano davvero

Il drone infatti adotta una configurazione coassiale a 4 assi, otto pale, multi-rotore con eliche in fibra di carbonio e può raggiungere una velocità di volo massima di 20 m/s. Nella configurazione a doppia batteria, può trasportare un carico utile di 30 kg‌ fino a 16 km‌‌ di distanza dal punto di partenza.

Nella sua configurazione di emergenza a batteria singola, la capacità di carico utile aumenta a 40 kg‌ per una distanza operativa di 8 km. La stabilità della connessione tra il drone e i radiocomandi arriva fino a 20 km‌ di distanza.

‌ ‌La modalità Doppio Operatore consente di trasferire il controllo del drone tra due piloti in posizioni diverse.

Il nuovo modello è molto attrezzato anche nei confronti delle condizioni meteorologiche avverse. Troviamo infatti una certificazione IP55, per la quale può operare a temperature comprese tra -20° e 45°C e può volare con venti fino a 12 m/s. Le eliche standard sono ottimizzate per altitudini comprese tra 0 e 6.000 m e supportano un volo fino a 3.000 m con un carico utile di 30 kg.‌‌ Troviamo anche delle batterie autoriscaldanti, in modo che le prestazioni rimangano ottimali anche a basse temperature.

Il nuovo drone di DJI presenta diverse modalità di trasporto in base al carico che deve trasportare. In modalità Cargo, i carichi utili vengono posizionati in un vano da 70 litri‌ dotato di sensori di peso e baricentro per migliorare l'equilibrio e la sicurezza.‌ Mentre in modalità Verricello, i carichi utili vengono trasportati da una gru a verricello per la consegna in aree con siti di atterraggio poco agili.

‌‌ Il sistema a verricello include un cavo da 20 m che può ritrarsi manualmente o automaticamente a 0,8 m/s e può trasportare fino a 40 kg di peso.

Il tutto è accompagnato da un software ad hoc sviluppato dall'azienda. Si chiama DJI DeliveryHub e si occupa di pianificare le operazioni di carico e scarico, trasporto, monitoraggio della spedizione.