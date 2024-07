DJI pronta a presentare il suo drone più leggero ed economico?

Ecco come sarà DJI Neo, il drone più economico

Un elenco Walmart ha suggerito che il pacchetto DJI Neo Fly More Combo, che include una batteria extra, un hub di ricarica ed una borsa per il trasporto, potrebbe costare appena 329 dollari. Dunque, un prezzo di vendita aggressivo.

Per quanto riguarda le specifiche, è già possibile dare un'occhiata grazie al noto leaker Jasper Ellens. Il drone, capace di scattare in 4K, peserebbe 135 grammi, dunque più leggero di DJI Mini SE e del vecchio DJI Spark. Il drone, poi, dovrebbe avere delle protezioni per l'elica, con l'obiettivo magari di renderlo più sicuro per l'uso interno.

Sul kit "Fly More" è raffigurato un controller pro in stile joystick, con la confezione che fa riferimento anche a più opzioni di controllo, specificando che il dispositivo può decollare ed attirare dal palmo della mano.

Tra l'altro, potrebbe essere possibile anche scattare selfie volanti senza utilizzare alcun controller (tramite AI subject tracking). Sull'autonomia e la portata wireless, invece, ancora nessuna indiscrezione.

Infine, secondo Ellens l'azienda potrebbe lanciare il nuovo modello entro "poche settimane", soprattutto se le foto del prodotto dovessero rivelarsi vere.