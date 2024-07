Dai droni alle bici elettriche? È quanto sta facendo DJI, e la notizia non è solo confermata da leak online, ma dallo stesso produttore che ha invitato i suoi fan a un annuncio per il 3 luglio 2024 alle 9 del mattino ora italiana (siete in cerca di una bici elettrica ma non sapete che modello scegliere? Date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori sul mercato).