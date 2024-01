DJI Mic 2 è ufficiale: il microfono con display per chi cerca qualcosa in più

DJI è un'azienda molto conosciuta per la sua costante e fiorente attività nel settore dei droni, tant'è che tanti tra i migliori droni disponibili sul mercato sono i suoi modelli. Ma DJI è attiva anche in altri ambiti. L'azienda produce infatti anche dispositivi dedicati ai creator, come action cam e microfoni. E proprio in questo contesto vi parliamo del nuovo prodotto annunciato da DJI. Si tratta di DJI Mic 2, un nuovo microfono particolarmente interessante perché sembra non avere punti deboli.

DJI Mic 2: Caratteristiche Tecniche

Il nuovo microfono presentato da DJI è dotato di funzioni di registrazione omnidirezionale, particolarmente ottimizzate per la chiarezza vocale. Nello specifico DJI Mic 2 è indicato per vlog, interviste approfondite o registrazioni in ambienti diversi. DJI Mic 2 dispone anche di una tecnologia intelligente per l'eliminazione del rumore, molto utile per coloro che lavorano in aree urbane movimentate o stanze affollate. Questa funzionalità riduce efficacemente il rumore ambientale, con particolare beneficio per la chiarezza delle voci. Per quanto riguarda gli scenari ventosi o di rapido movimento, DJI Mic 2 ha incluso un paravento per ridurre il rumore del vento. Una caratteristica molto interessante di DJI Mic 2 consiste nella funzione Safety Track (Traccia di sicurezza). Consente ai creator di registrare una seconda traccia a -6 dB accanto alla traccia audio principale, per proteggersi da picchi di livello audio imprevisti. Questa risulta pensata per gli ambienti altamente complessi e udibilmente caotici come i concerti. DJI Mic 2 presenta un touchscreen OLED da 1,1 pollici abbinato a una rotella di precisione fornisce un rapido accesso alle informazioni più importanti. Poi troviamo 8 GB di memoria interna per trasmettitore, i quali promettono fino a 14 ore di registrazione audio non compressa a 48 kHz e 24 bit. Troviamo anche il supporto alla registrazione interna in float a 32 bit, per un audio di qualità superiore. La copertura arriva fino a 250 metri di distanza tra ricevitore e trasmettitore, se nel mezzo non vi sono ostacoli e interferenze. Dal punto di vista della connettività, il nuovo microfono potrà connettersi con DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Pocket 3 e smartphone tramite Bluetooth, ma presenta anche USB-C, adattatori Lightning e TRS da 3,5 mm a uscita analogica.

