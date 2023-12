DJI Mini 4 Pro riceve il regalo di Natale: un ricchissimo aggiornamento che porta i video automatici a 360° e più sicurezza

Con il suo sensore CMOS da 1/1,3 pollici da 48 megapixel, il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e altre funzionalità avanzate di volo intelligente, DJI Mini 4 Pro è sicuramente tra i migliori droni sul mercato, e ora con l'ultimo aggiornamento diventa ancora più potente.

L'update, rilasciato da qualche giorno e contraddistinto dal numero di versione v01.00.0300 per il firmware del drone (mentre per i telecomandi arriva a v02.00.0300 per DJI RC 2 e v01.01.0200 per DJI RC-N2, e anche l'app DJI Fly è stata aggiornata alla v1.12.4 sia per le piattaforme iOS che Android), migliora significativamente le funzioni della fotocamera, la sicurezza e la compatibilità dei dispositivi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, non prima di ricordarvi il nostro articolo su come funziona SmartThings.

Nel changelog ufficiale, troviamo le seguenti novità:

Aggiunge la modalità automatica per ActiveShots 360

Aggiunge Vision Assist

Aggiunge l'interruttore per Vision Positioning e Obstacle Sensing

Aggiunge uno zoom digitale 3x per la modalità foto da 12 MP

Aggiunge il supporto per scattare cinque foto da 48 MP in modalità AEB e Burst Shooting

in modalità AEB e Burst Shooting Aggiunge il supporto per DJI Goggles 2, DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2 per il pilotaggio in FPV

e per il pilotaggio in FPV Aggiunge il supporto per l'attivazione automatica del Remote ID negli Stati Uniti (non compatibile con Remote ID EASA) solo quando l'aereo viene utilizzato con una Intelligent Flight Battery Plus

è una funzione che aiuta ad anticipare gli ostacoli in ogni direzione durante un volo, in quanto aggiungedalla parte anteriore, posteriore, sinistra e destra. Per attivarla, basta toccare lo schermo e visualizzare gli ostacoli da varie direzioni. Inoltre ora avete la possibilità di disabilitare ilsul Mini 4 Pro, il che può rivelarsi utile in situazioni in cui è necessario un atterraggio rapido (per esempio quando si vola da una barca o da un veicolo in movimento).

La nuova modalità Auto per ActiveShots 360 consente invece al Mini 4 Pro di andare oltre il semplice tracciamento di un soggetto da una certa distanza e altitudine. Questa funzione è particolarmente utile per girare video mentre si corre, si va in bicicletta o skateboard, anche da soli. Il drone eseguirà automaticamente una serie di manovre come tracciare il soggetto da diverse direzioni, nonché salire e girare a spirale, come farebbe nella modalità di registrazione Helix.

Questa funzionalità può essere utilizzata in modalità manuale, che consente di personalizzare il percorso da più direzioni e utilizzare la ruota manuale per ottenere movimenti cinematografici della fotocamera come girare in cerchio, avvicinarsi e allontanarsi, oppure in modalità automatica, che inquadra il soggetto e Mini 4 Pro pianificherà ed eseguirà automaticamente la rotta di volo. Anche durante le riprese dinamiche, può selezionare più prospettive e movimenti della fotocamera.

Inoltre, ora potete effettuare uno zoom tra 1x e 3x digitale nella modalità foto da 12 MP e scattare cinque foto da 48 MP quando si usa le modalità AEB e Burst Shooting.

Infine, il drone è ora compatibile con l'ultima attrezzatura FPV di DJI: Goggles 2, Goggles Integra e RC Motion 2, il che consente ai proprietari di Mini 4 Pro di provare il brivido del volo immersivo in prima persona collegando il loro drone con un visore e un joystick con rilevamento del movimento.

Nell'aggiornamento troviamo anche la soluzione di alcuni bug minori segnalati dagli utenti. Per installarlo, aggiornate l'app DJI Fly alla versione 1.12.4 su iOS o Android e vi verrà notificato l'update.