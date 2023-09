DJI Mini 4 Pro senza veli: il drone piccolo e potente sta per decollare

Qualche settimana fa abbiamo parlato dei primi rumor che riguardano uno dei nuovi prodotti in rampa di lancio per DJI, il drone Mini 4 Pro che dovrebbe rappresentare un ottimo compromesso per chi cerca un drone affidabile e potente a un prezzo accessibile. Ora abbiamo modo di vedere anche le prime immagini reali .

Grazie al solito e affidabile Roland Quandt riusciamo a vedere le prime immagini dal vivo di DJI Mini 4 Pro. Dalle immagini cogliamo subito come una delle caratteristiche del nuovo drone sarà la portabilità, con dimensioni e peso molto contenuti.

Oltre agli aspetti di design, riusciamo ad apprendere anche interessanti dettagli sulle specifiche tecniche: il drone dovrebbe avere una batteria da 3.850 mAh, la quale dovrebbe garantire un tempo di volo superiore ai 34 minuti.

Il sensore principale sarà da 48 megapixel e lo streaming in full HD sarà garantito entro 20 km dalla base.

Il comparto video e fotografico sarà in grado di registrare fino alla risoluzione 4K a 100 fps. Insomma, un drone molto contenuto, visto che il suo peso non supererà i 249 grammi, ma con capacità tecniche non indifferenti. Il suo prezzo di lancio dovrebbe partire da 799 euro in Europa.