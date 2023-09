DJI Mini 4 Pro è il nuovo drone sotto i 250 grammi da battere, anche se ormai è una sfida in solitaria, con l'azienda cinese che supera sé stessa ogni volta. Non a caso quest'ultimo modello viene definito una "piattaforma aerea All-in-One", e presto capirete perché. Prima di vedere nel dettaglio il nuovo Mini 4 Pro vi ricordiamo la nostra pagina dedicata ai migliori droni, dove troverete tante alternative per ogni fascia / esigenza.

Caratteristiche Tecniche

DJI Mini 4 Pro è una Ferrari nel corpo di una 500. Abbiamo infatti il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale unito al sistema di trasmissione O4 che consente di pilotare il drone anche da grande distanza e al riparo da fastidiose interferenze (trasmissione video FHD a 1080p/60fps fluida fino a 20 km di distanza, anche se in Europa sarà probabilmente inferiore a causa delle limitazioni in vigore). Per quanto riguarda la qualità delle immagini abbiamo un sensore CMOS da 1/1,3 pollici da 48 megapixel f/1.7, con doppia ISO nativa. I video arrivano fino in 4K@60fps in HDR, ma è presente anche lo slow motion in SDR in 4K@100fps. C'è anche la possibilità di usare un zoom digitale: 2x sulle foto, 4x sui video. Non poteva mancare una modalità di ripresa verticale, chiaramente orientata ai social media e agli smartphone, ma per gli utenti più smaliziati è presente anche la registrazione in D-Log M a 10 bit, che consente ampia libertà di movimento in post-elaborazione, e anche le foto possono essere scattate in formato RAW, sempre allo stesso scopo.

Oltre al rilevamento degli ostacoli omnidirezionale abbiamo il sistema Advanced Pilot Assistance Systems (APAS), e le funzioni di arresto automatico e bypass degli ostacoli, per la massima sicurezza in volo, anche per gli utenti neofiti. Non mancano poi il volo tramite waypoint, il cruise control, il return to home avanzato, l'activetrack a 360° e le altre modalità di volo intelligente che abbiamo imparato a conoscere negli anni, tra le quali: Spotlight

Punto di interesse

MasterShots : fornisce modelli dinamici con movimenti della fotocamera su misura per ritratti, primi piani e scatti a lunga distanza

: fornisce modelli dinamici con movimenti della fotocamera su misura per ritratti, primi piani e scatti a lunga distanza QuickShots (Dronie, Cerchio, Spirale, Ascesa, Boomerang e Asteroide)

(Dronie, Cerchio, Spirale, Ascesa, Boomerang e Asteroide) Hyperlapse (inclusi Libero, Waypoint, Cerchio e Course Lock)

(inclusi Libero, Waypoint, Cerchio e Course Lock) Panorama a 180°, grandangolari, verticali e sferici Infine, segnaliamo che per trasferire velocemente foto e video sul telefono, senza collegare il telecomando e senza usare cavi, c'è la funzione QuickTransfer, mentre l'autonomia massima è di 34 minuti, ma è possibile arrivare fino a ben 45 minuti utilizzando la Batteria di volo intelligente Plus. E a proposito di accessori, per DJI Mini 4 Pro è stato sviluppato anche un nuovo obiettivo grandangolare con FOV di 100°, oltre a un set di filtri ND (ND16/64/256) per gli scenari con illuminazione più impegnativa.

Uscita e Prezzo