DJI Mini 4K ufficiale in Italia: il drone entry-level che sogna in grande a 299 euro

Il nuovo dispositivo della serie Mini, notoriamente dedicata ai droni entry-level in casa DJI, presenta finalmente il supporto alla risoluzione 4K per la registrazione video. Ci sono però anche altre peculiarità interessanti, andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche :

Dopo i rumor emersi alla fine dello scorso anno, finalmente DJI ha svelato il suo nuovo drone entry-level. Stiamo parlando di DJI Mini 4K , il drone che arriva in Italia a un prezzo contenuto e con interessanti upgrade rispetto agli altri modelli della serie Mini.

DJI Mini 4K: Caratteristiche Tecniche

Ultra leggero e pieghevole, pesa meno di 249 grammi .

. Sensori per il rilevamento degli ostacoli omnidirezionali.

omnidirezionali. Focus Track , Waypoint Flight e Hyperlapse .

, e . Modalità di scatto come Dronie, Rocket, Circle e Boomerang.

come Dronie, Rocket, Circle e Boomerang. Risoluzione video massima a 4K a 30 fps , 2,7K a 60 fps .

, . Bitrate fino a 100 Mbps .

. Supporto HDR Video .

. Sensore CMOS da 1/2,3 pollici.

Zoom digitale 2x con risoluzione 4K.

digitale 2x con risoluzione 4K. Batteria che promette fino a 31 minuti di volo.

di volo. Gimbal a 3 assi e una stabilizzazione elettronica dell'immagine.

e una dell'immagine. Trasmissione video in full HD fino a 10 km .

. Resistenza al vento di livello 5 (38 km/h).

Insomma, si tratta di un drone perfetto soprattutto per chi inizia ad approcciarsi a questa tipologia di dispositivi.

DJI Mini 4K infatti presenta delle funzionalità dedicate ai principianti, come ad esempio il Return to Home. Troviamo anche il supporto dell'app DJI Fly che offre tutorial e istruzioni semplici per chi è appena entrato nel mondo dei droni.