DJI Neo ufficiale. Il drone più leggero ed economico di sempre, che non ha bisogno di radiocomando

DJI ha appena annunciato il suo drone più leggero di sempre, DJI Neo . Il dispositivo, che grazie alla facilità d'uso e al costo basso promette di essere uno dei migliori droni per chi si avvicina a questo mondo, è caratterizzato da una fotocamera che consente di registrare video stabilizzati in 4K.

Caratteristiche tecniche

Il dispositivo pesa quasi la metà (135 g contro 249 g), diventando il drone più leggero e compatto dell'azienda. Non solo, ma DJI Neo può essere completamente controllato senza radiocomando , e può decollare e atterrare sul palmo della mano.

DJI Mini 4K aveva sollevato così tanto l'asticella su quello che si può ottenere a poco prezzo che era difficile fare di meglio, ma DJI ci prova con il nuovo Neo , il drone perfetto per i vlog.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale di Neo sono stati infatti creati per seguire il soggetto all'interno dell'inquadratura. Grazie alla funzionalità QuickShots potete scegliere tra sei modalità di scatto intelligenti:

Selezionate la modalità di ripresa desiderata premendo il pulsante sul drone e Neo fa tutto il resto in automatico , senza bisogno di un radiocomando. Dopo aver acquisito immagini o video 4K UHD stabilizzati con gli algoritmi, il drone tornerà sul palmo della mano dell'utente.

In combinazione con la stabilizzazione RockSteady o HorizonBalancing, l'effetto mosso complessivo dell'immagine si riduce significativamente e l'inclinazione dell'orizzonte viene corretta entro ±45°1.

DJI Neo è dotato di stabilizzatore meccanico a singolo asse ed è in grado di gestire voli ad alta velocità o voli con molte manovre, nonché condizioni del vento fino al livello 4.

Se preferite avere un maggiore controllo di volo e della fotocamera, potete però associare DJI Neo a diverse soluzioni, come:

Grazie al sistema di posizionamento visivo a infrarossi e monoculare, DJI Neo può stazionare in volo e mantenere la stabilità anche in condizioni di vento fino a livello 4. Supporta anche il Ritorno automatico (RTH) per volare con la massima tranquillità.

Grazie alla sua memoria interna da 22 GB, Neo è in grado di salvare fino a 40 minuti di video in formato 4K/30 fps oppure fino a 55 minuti di video in formato 1080 p/60 fps, che potete inviare a un telefono tramite Wi-Fi utilizzando l'app DJI Fly.

Inoltre potete registrare l'audio collegando Neo a uno smartphone: basta premere il pulsante di registrazione audio sull'app DJI Fly, che elimina il rumore delle eliche, per avviare la registrazione attraverso il microfono del telefono. Altrimenti potete usare il microfono DJI 2 tramite una connessione Bluetooth.

L'app DJI Fly offre un'ampia selezione di modelli, effetti sonori e video per un editing facile e veloce.

Infine DJI Neo garantisce 18 minuti di volo, e può essere caricato tramite un cavo dati USB type-C: l'hub di ricarica a due vie di DJI Neo può ricaricare tre batterie contemporaneamente.