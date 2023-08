DJI Osmo Action 4 ufficiale: la qualità vuole la sua parte

E proprio a proposito di action cam è appena arrivata un'interessante novità . DJI ha presentato ufficialmente la nuova Osmo Action 4 per il mercato italiano. La nuova action cam propone i principali rinnovamenti nell'ambito dell'esperienza fotografica e della registrazione video . Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche complete.

Conosciamo DJI come uno degli attori principali del mercato dei droni , con dispositivi professionali o amatoriali che appassionano milioni di persone. L'azienda però è attiva anche nel segmento delle action cam .

DJI Osmo Action 4: Caratteristiche Tecniche

La nuova action cam di DJI propone delle interessanti innovazioni in termini di qualità fotografica e video. Questo grazie all'aggiornamento del comparto hardware dedicato ai sensori fotografici. La nuova Osmo Action 4 infatti presenta un sensore da 1/1.3", apertura f/2.8 e dimensioni in pixel equivalenti a 2,4 μm. La registrazione video arriva fino al 4K a 120 fps, con un FOV che arriva a 155°.

Troviamo diverse modalità di stabilizzazione, come la HorizonSteady a 360°, la RockSteady 3.0/3.0+ per le riprese in FPV e HorizonBalancing / HorizonSteady.

Inoltre, troviamo anche la modalità colore D-Log M a 10 bit.

Anche il comparto batteria è stato aggiornato. L'autonomia ammonta fino a 2,5 ore, con la ricarica rapida che offre un 80% in 18 minuti di ricarica.

Oltre a questi aggiornamenti hardware arrivano anche delle novità software. Ecco le funzionalità introdotte su DJI Osmo Action 4: