DJI Osmo Action 5 Pro ufficiale: una qualità senza precedenti, con la solita solidità

DJI è un nome sicuramente altisonante quando si parla di action cam e droni, al punto che tra i migliori droni in circolazione troviamo molti modelli di DJI. L'azienda ha appena annunciato delle novità, con la nuova DJI Osmo Action 5 Pro che diventa ufficiale con caratteristiche molto interessanti.

DJI Osmo Action 5 Pro: Caratteristiche Tecniche

La nuova action cam è impermeabile fino a 20 metri di profondità , come i modelli precedenti. Integra un sensore di temperatura del colore per la gestione automatica dello scatto e della registrazione video. Andiamo poi a vedere il resto delle specifiche tecniche:

La nuova Osmo Action 5 Pro è dotata di due schermi touch in vetro temperato, uno frontale e uno laterale, più grandi e ora OLED ad alta luminosità, rispetto a quelli integrati nei modelli precedenti. Il comparto batteria promette fino a 4 ore di uso continuato con una singola carica della batteria: più del 50% rispetto alla sua versione precedente. Questo è possibile grazie alla migliore efficienza del processore e alla capienza della batteria da 1.950 mAh , in crescita rispetto a quella del modello precedente. La ricarica rapida avviene tramite la porta USB-C con output fino a 30W .

Tra le funzioni software per lo scatto troviamo la modalità SuperNight , la quale è supportata dall'intelligenza artificiale e dovrebbe garantire un'ottima qualità fotografica anche in condizioni di scarsa illuminazione ambientale. Troviamo anche le funzionalità integrate di centratura e tracciamento di un soggetto, supportate dal nuovo processore a 4 nm che troviamo integrato nella action cam.

Troviamo infatti un sensore da 1/1,3 pollici con dimensione pixel di 2,4 μm e gamma dinamica fino a 13,5 stop , il quale rende la action cam comparabile, in termini tecnici, alle fotocamere professionali, stando a quanto riferito dall'azienda. Le immagini supportano il formato D-Log M 10-bit e supportano la visualizzazione ad alta luminosità con formato ibrido HLG (Hybrid Log-Gamma).

DJI Osmo Action 5 Pro: Uscita e Prezzo

Per approfondire sulle piattaforme di streaming

Se quello che vi interessa è anche accedere ai contenuti in streaming con una delle tante piattaforme disponibili in Italia, allora potrebbero farvi comodo le guide che trovate in basso: