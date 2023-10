DJI Osmo Pocket 3 ridefinisce il concetto di fotografia portatile, ma a un costo

Caratteristiche tecniche

Tra le funzioni intelligenti abbiamo la messa a fuoco rapida full-pixel , che garantisce una messa a fuoco nitida anche su soggetti in rapido movimento, e la nuova modalità Product Showcase , perfetta per dirette streaming fluide e presentazione di prodotti.

Per creazioni di livello professionale, Osmo Pocket 3 include la modalità colore D-Log M a 10 bit , per ottenere fino a un miliardo di colori e dettagli perfetti, e HLG a 10 bit , che offre una gamma dinamica più elevata su apparecchiature abilitate per HDR.

Osmo Pocket 3 è compatibile con DJI Mic 2, il che consente anche la registrazione con due persone, perfetta per vlog, interviste e dirette streaming, mentre Effetti Glamour 2.0 aggiunge opzioni di bellezza personalizzate, e i blocchi automatici degli assi fissano lo stabilizzatore in posizione durante la conservazione.

Tra le altre funzioni e modalità, che consentono di utilizzare Osmo Pocket 3 per dirette streaming in alta definizione o come webcam per riunioni online e chat video, ci sono:

SpinShot: per ottenere movimenti fluidi della fotocamera a 180° con una sola mano.

per ottenere movimenti fluidi della fotocamera a 180° con una sola mano. Motionlapse: permette di catturare lo scorrere del tempo.

permette di catturare lo scorrere del tempo. Zoom digitale : zoom digitale fino a 4x

: zoom digitale fino a 4x Panorama : per catturare paesaggi e scenari

: per catturare paesaggi e scenari Timecode: che semplifica la post-produzione permettendo alle tue riprese di sincronizzarsi perfettamente tra diverse fotocamere

Inoltre l'app LightCut si collega rapidamente a Osmo Pocket 3 e sfrutta la funzione Editing ad un tocco per una creazione di contenuti estremamente intuitiva.

Utilizzando il riconoscimento intelligente dell'intelligenza artificiale, l'app evidenzierà i momenti salienti delle riprese e genererà istantaneamente video in 4K condivisibili, risparmiando tempo prezioso, e grazie ai modelli potete creare contenuti perfetti per ogni situazione.

La ricarica di Osmo Pocket 3, se effettuata con caricabatterie PD DJI da 65 W (acquistabile separatamente), è molto migliorata e consente di arrivare all'80% in 16 minuti, o al 100% in 32 minuti.

E se volete ottenere il massimo da Osmo Pocket 3, ecco gli accessori disponibili, alcuni dei quali da acquistare a parte:

Filtro Black Mist per Osmo Pocket 3: filtro con design magnetico per garantire un rapido montaggio e permette di controllare i bagliori di luce e ammorbidire i toni della pelle, donandoti un aspetto unico e accattivante.

per Osmo Pocket 3: filtro con design magnetico per garantire un rapido montaggio e permette di controllare i bagliori di luce e ammorbidire i toni della pelle, donandoti un aspetto unico e accattivante. Obiettivo grandangolare per Osmo Pocket 3: un obiettivo grandangolare con attacco magnetico per espandere il FOV a 108° e catturare più soggetti in ogni inquadratura

per Osmo Pocket 3: un obiettivo grandangolare con attacco magnetico per espandere il FOV a 108° e catturare più soggetti in ogni inquadratura Mini-treppiede per Osmo: una soluzione flessibile, portatile e dotata di una vite da 1/4"-20 per l'espansione.

per Osmo: una soluzione flessibile, portatile e dotata di una vite da 1/4"-20 per l'espansione. Impugnatura con batteria integrata per Osmo Pocket 3: impugnatura con batteria integrata da 950 mAh, che può aumentare l'autonomia operativa di circa il 62% quando collegata a Pocket 3. Supporta l'hot swap e viene fornita con una porta USB-C, che può essere utilizzata per collegare dispositivi audio esterni. La filettatura da 1/4" nella parte inferiore può essere usata per accessori come treppiedi.

per Osmo Pocket 3: impugnatura con batteria integrata da 950 mAh, che può aumentare l'autonomia operativa di circa il 62% quando collegata a Pocket 3. Supporta l'hot swap e viene fornita con una porta USB-C, che può essere utilizzata per collegare dispositivi audio esterni. La filettatura da 1/4" nella parte inferiore può essere usata per accessori come treppiedi. Trasmettitore per DJI Mic 2 : per registrare due voci contemporaneamente. Il trasmettitore con un'autonomia operativa di 6 ore e viene fornito con 8 GB di memoria interna, che può memorizzare fino a 14 ore di audio a 48 kHz a 24 bit senza compressione.

: per registrare due voci contemporaneamente. Il trasmettitore con un'autonomia operativa di 6 ore e viene fornito con 8 GB di memoria interna, che può memorizzare fino a 14 ore di audio a 48 kHz a 24 bit senza compressione. Set di filtri magnetici ND per Osmo Pocket 3: filtri ND16, ND64 e ND256 con design magnetico

per Osmo Pocket 3: filtri ND16, ND64 e ND256 con design magnetico Adattatore di espansione per Osmo Pocket 3: espansione per supportare una slitta a freddo e una porta per action cam.

per Osmo Pocket 3: espansione per supportare una slitta a freddo e una porta per action cam. Custodia da trasporto per Osmo Pocket 3: progettata appositamente per Creator Combo, la Custodia da trasporto garantisce un comodo stoccaggio di tutti i dispositivi e accessori.

Infina una parola su DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, che copre i danni accidentali con servizio di sostituzione, inclusi usura naturale, impatti e i danni causati dall'acqua.

DJI Care Refresh (Piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (Piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni