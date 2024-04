DJI presenta Avata 2, Googles 3 e RC Motion 3: il kit perfetto per il drone alla portata di tutti

DJI Avata 2

Il nuovo drone di casa DJI propone come principale miglioramento rispetto alla generazione precedente una nuova fotocamera da 12 megapixel super grandangolare con CMOS da 1/1,3". Il sensore offre un FOV pari a 155°, supporta la risoluzione video fino a 4K/60fps, nonché filmati in slow motion a 2.7K/120fps. Troviamo anche il supporto alla modalità colore D-Log M a 10 bit.

Il nuovo drone Avata 2 integra ben due tecnologie di stabilizzazione: DJI RockSteady riduce le vibrazioni della fotocamera anche nei voli ad alta velocità o in condizioni di vento forte, mentre DJI HorizonSteady blocca le riprese su un orizzonte livellato anche in caso di virate brusche o forti oscillazioni.

Inoltre, quando l'impostazione EIS non è attiva, Avata 2 supporta Gyroflow per stabilizzare ulteriormente le riprese in post-produzione.

Avata 2 promette un'autonomia di volo massima di 23 minuti ‌e supporta la ricarica rapida PD. Inoltre, la nuova stazione di ricarica a due vie ‌è dotata di una funzione di accumulo dell'energia che consente il trasferimento dell'energia rimanente da più batterie a quella con il livello di carica più alto.

La nuova trasmissione video O4 offre una distanza massima di 13 km, una latenza di 24 ms, una qualità delle immagini ad alta definizione di 1080p/100fps e un bit-rate massimo di 60 Mbps. Lo storage interno ammonta a 64 GB.