Dolby Atmos FlexConnect promette di migliorare l'audio delle casse integrate nei TV (con un trucco)

In occasione dell'IFA di Berlino, Dolby annuncia l'arrivo di Dolby Atmos FlexConnect, una funzionalità che promette di migliorare l'audio degli speaker integrati nei televisori. Come? Sfruttando gli altoparlanti wireless che abbiamo in casa! L'idea è quella di mandare in pensione la buon vecchia soundbar, coinvolgendo al contempo sia le casse integrate nei televisori, che da sole non riescono a restituire un audio soddisfacente nemmeno nei modelli top di gamma, sia altoparlanti wireless sparsi nella stanza in cui si trova il TV.

Dolby, nel comunicato diffuso in anticipo sull'apertura di IFA, dichiara che FlexConnect "ottimizza intelligentemente il suono per qualsiasi conformazione della stanza e posizionamento degli altoparlanti, offrendo la libertà di collocare ovunque uno o più altoparlanti wireless nella stanza senza preoccuparsi di posizionarli perfettamente". Tutto questo non richiede alcuna configurazione: il sistema di Dolby sfrutterà i microfoni integrati nei televisori per individuare e calibrare gli altoparlanti wireless in perfetta autonomia.

Citando nuovamente l'azienda, "l'audio si diffonde intelligentemente dagli altoparlanti della TV a ciascun altoparlante wireless, ottimizzando dinamicamente il segnale audio in base alle capacità e alla posizione di tutti gli altoparlanti disponibili". Ciò significa ad esempio che se gli speaker di cui è dotato il televisore hanno scarsa capacità di riproduzione dei bassi (e ci sta, visto che per la maggior parte sono tweeter), Dolby Atmos FlexConnect farà sì che il televisore non cerchi di riprodurre tali frequenze, lasciandole agli speaker wireless presenti nella stanza.

Il primo produttore a integrare tale tecnologia sarà TCL. Dolby Atmos FlexConnect sarà presente nella line-up 2024 dei televisori del noto marchio, e TCL prevede anche di lanciare sul mercato una serie di nuovi altoparlanti wireless ottimizzati proprio per l'utilizzo di questa funzione. Serviranno insomma televisori di nuova generazione, e di conseguenza ci vorrà del tempo prima di vedere la tecnologia in questione diffondersi.

Proprio in occasione di IFA è probabile che Dolby e TCL mostrino in anteprima il tutto ai giornalisti presenti.