Domani sarà una bruttissima giornata per TikTok

TikTok è sicuramente il social network più popolare degli ultimi anni, ma al tempo stesso anche uno di quelli ad aver attirato più controversie (tanto da essere bannato in vari paesi del mondo).

Tanto per fare un esempio (non casuale), ad inizio febbraio TikTok aveva perso circa 3 milioni di brani a causa di una disputa con Universal Music e al mancato accordo fra le due parti. In sostanza i creatori di contenuti non hanno più potuto usare questi brani come sottofondo per i loro video. Un problema da poco per qualcuno, un problema enorme per tutti quelli (tanti) che basano il loro profilo proprio sulla musica (magari anche solo lateralmente per fare dei balletti).

Come segnalato da IlPost situazione peggiorerà ancora domani 1 marzo, quando Universal bloccherà per l'utilizzo altri 4 milioni di brani. Ovvero quelli degli artisti che hanno un contratto editoriale con UMPG (Universal Music Publishing Group) e fra questi tantissimi che pubblicano poi i brani con altre etichette discografiche.

TikTok fa sapere che la musica di UMG e UMPG rappresentano negli USA e in UK il 30% del repertorio disponibile, ma è facile credere che si tratti di una facile semplificazione. Una fonte interna a ByteDance (l'azienda dietro TikTok) avrebbe fatto sapere che questo ulteriore taglio al catalogo colpirà circa l'80% del "repertorio musicale rilevante". Un colpo durissimo per TikTok.

TikTok ha già proposto un aggiustamento al contratto fra le due parti ma Universal dichiara di non essere ancora soddisfatta. Gli ambiti di contestazioni sono: il pagamento di musicisti e autori, una tutela dall'avvento dell'AI e la sicurezza online sull'app.