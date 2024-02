Chi donerà tramite l'app Samsung Global Goals riceverà regali speciali: ecco quali

Prima di entrare nel vivo della notizia, ricordiamo che l'app Samsung Global Goals, sviluppata in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) , è stata creata per perseguire alcuni importanti obiettivi, tra cui ridurre la povertà, le disuguaglianze sociali ed il cambiamento climatico. Difatti, gli utenti potranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi guardano le pubblicità in-app oppure donando direttamente: a distanza di quattro anni dal lancio sono stati raccolti oltre 17 milioni di dollari.

Samsung Electronics ha annunciato Thank-you gifts , una funzione progettata per premiare l'impegno degli utenti con l'app Samsung Global Goals . In particolare, essi potranno ricevere nuovi sfondi in edizione limitata e regali aggiuntivi.

Dunque, per incoraggiare ancora di più gli utenti a donare, Samsung ha previsto nuovi regali. Nello specifico, i fruitori dell'app Samsung Global Goals saranno i primi a riscattare sfondi in edizione limitata da mostrare sui loro smartphone e quadranti Samsung Galaxy. Samsung, per il momento, offrirà tre collezioni di opzioni di carta da parati e quadranti, evidenziando diverse specie e habitat in via di estinzione, tra cui rinoceronti neri, tartarughe marine, lontre marine, squali balena, barriere coralline e praterie.

Ancora, donando tramite l'app, gli utenti possono sbloccare l'accesso ad altri disegni speciali di sfondi e quadranti per festeggiare i loro contributi.