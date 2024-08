DOOM è duro a morire: arriva la super riedizione con i primi 2 capitoli e Deathmatch fino a 16 giocatori

Questa potrebbe essere la scusa perfetta per riprendere in mano DOOM o DOOM II (non vi chiediamo neanche se ci avete mai giocato): la nuova super riedizione che combina entrambi i giochi in un unico pacchetto chiamato DOOM + DOOM II.

Disponibile come aggiornamento gratuito per chiunque possieda già DDOOMoom (1993) o DOOM II, imperdibili per chi vuole giocare ai migliori giochi per PC, il pacchetto offre una lunga lista di nuove funzionalità. Tra queste, un nuovissimo episodio per chi gioca da solo e un deathmatch multipiattaforma online fino a 16 giocatori.