DOOM The Dark Ages annunciato ufficialmente: il nuovo capitolo è un prequel da brividi

In occasione del Xbox Games Showcase 2024 arriva l'importante annuncio da parte di Bethesda sul nuovo capitolo della saga videoludica di DOOM. Si tratta di un prequel , che si preannuncia particolarmente ricco di contenuti.

Per tutti gli appassionati della popolare saga videludica di DOOM arrivano delle importanti novità. Bethesda ha appena annunciato ufficialmente il nuovo capitolo DOOM: The Dark Ages .

Il nuovo DOOM: The Dark Ages consiste in un prequel degli acclamatissimi DOOM (2016) e DOOM Eternal. Il titolo vedrà i giocatori vestire i panni del DOOM Slayer, la superarma definitiva di dei e sovrani, in una guerra medievale contro l'Inferno.

Il gioco potrà svolgersi in solitaria, affrontando minacce inedite e nemici familiari ripescati dal bestiario classico di DOOM in un'ambientazione medievale. I combattimenti saranno in pieno stile sparatutto, il tutto supportato dal più recente motore grafico idTech.

Tra le armi più interessanti che si potranno usare nel nuovo capitolo troviamo il Flagello e la Sega scudo lanciabile.

Il gioco è fortemente ispirato al DOOM originale del 1993, aspetto che lo rende particolarmente affascinante. La grafica ovviamente è aggiornata e appare tutto molto realistico. Potete constatarlo voi stessi vedendo il trailer ufficiale appena rilasciato online.