Il doppio tap sarà più utile che mai su WhatsApp: novità in arrivo

Nelle ultime ore sono infatti emersi importanti dettagli su una nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp, la quale dovrebbe rendere l'invio delle reaction WhatsApp ancora più rapido di quanto non lo sia già.

Tutti noi usiamo le piattaforme di messaggistica istantanea per comunicare con gli altri, e lo facciamo ogni giorno attraverso diverse forme. Tra queste troviamo le popolari emoji, quelle che sono ancora più immediate con le reaction . E proprio in questo senso, WhatsApp ha delle importanti novità in serbo, con il doppio tap per le reaction in arrivo.

A cosa servirà il doppio tap su WhatsApp

Il doppio tap, ovvero il doppio tocco rapido sullo schermo, è un gesto che i più affezionati utenti Android ricorderanno con nostalgia sulle vecchie custom ROM. Il doppio tap infatti spesso è stato usato come gesture per spegnere e riattivare rapidamente lo schermo dei dispositivi Android. Qualche produttore l'ha anche implementato come funzionalità stock nei suoi software Android, come OnePlus ad esempio.

Ora lo stesso doppio tap sta per arrivare su WhatsApp, per uno scopo diverso. Il doppio tap su WhatsApp servirà per inviare rapidamente delle reaction ai messaggi in chat. O almeno questo è quello che lasciano intendere le righe di codice scovate in una delle ultime beta di WhatsApp per Android.

L'animazione che trovate qui sotto riassume il tutto: vediamo come effettuare un doppio tocco su uno specifico messaggio in chat permetterà di inviare rapidamente una reaction al messaggio in questione. Tale reaction sarebbe identificata dall'emoji del cuore rosso. Proprio quello che accade su Instagram, dove il doppio tap sui contenuti pubblicati dagli utenti permette di apporre un like al contenuto stesso.

Si tratta dunque di una funzionalità che renderebbe coerente l'esperienza utente su WhatsApp con quella che si ha su Instagram. Questo ha il suo senso visto che entrambe le piattaforme sono gestite da Meta.

Si tratterebbe di una funzionalità chiaramente utile per gli utenti di WhatsApp.

Finora, per inviare una reaction ai messaggi in chat è stato necessario tenere premuto sul messaggio in questione, attendere la barra delle reaction e successivamente selezionare l'emoji per caratterizzare la reaction.

Ma quando arriva questa novità? Al momento è difficile dirlo. WhatsApp la sta ancora sviluppando e non è disponibile al pubblico. Come al solito, ci aspettiamo che arriverà prima per coloro che hanno aderito alla beta, e successivamente per chi ha la stabile.