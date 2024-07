La beta della One UI 7 è dietro l'angolo, ma abbiamo speranze di vederla in Italia?

Ma in quali Paesi potrebbe arrivare? Se ci basiamo su quanto successo gli anni scorsi, qui in Italia potremmo dover aspettare: scopriamo perché.

I primi Paesi a riceverla potrebbero essere Corea del Sud, Germania e Stati Uniti

La scorsa settimana abbiamo visto come la nuova One UI 7 si richiami in maniera piuttosto marcata a iOS di Apple, con un'interfaccia caratterizzata da linee tonde e persino quella che sembra una sorta di Dynamic Island.

Queste immagini seguono numerose anticipazioni, secondo le quali Samsung potrebbe iniziare il test addirittura oggi, lunedì 29 giugno, ma in quali Paesi e su quali Galaxy?

Per quanto riguarda i dispositivi, possiamo aspettarci che siano supportati la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, e i telefoni di punta del 2022 e del 2023.

Per i Paesi la questione è un po' più complessa, in quanto non ci sono informazioni ufficiali (neanche sulla data di lancio, che, ribadiamo, è puramente basata su anticipazioni), e possiamo solo basarci su quanto accaduto negli anni passati per i programmi beta.

Storicamente, Samsung rilascia la beta in fasi. In una prima fase, i Paesi che ricevono la beta della nuova One UI sono in genere Corea del Sud, Germania e Stati Uniti, a cui seguono, in una seconda fase a distanza di una o due settimane, Cina, India, Polonia e Regno Unito (con la seconda beta).

Questa sequenza si è più o meno ripetuta per tutte le beta, da quando è stato lanciato il programma, quindi non ci sono molte speranze che quest'anno cambi. Ricordiamo che in Italia l'anno scorso abbiamo dovuto attendere, almeno ufficialmente, il lancio della stabile.