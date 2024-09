Google Opinion Rewards arriva a 100 milioni. L'app di Google per guadagnare con i sondaggi piace sempre più

Stiamo parlando di Google Opinion Rewards , l'app della GrandeG che consente di guadagnare un po' di soldi da spendere sul Play Store e in abbonamenti come YouTube Music .

Il traguardo appena raggiunto e quanto tempo ci è voluto

Sarà per questo che non si tratta certo di una delle app con crescita più vertiginosa sul Play Store . La sua crescita, comunque costante, è stata infatti piuttosto lenta: ci sono voluti quattro anni per passare da 50 milioni a 100 milioni di download.

Detto questo, l'app è piuttosto controversa, in quanto richiede la condivisione della posizione per poter rispondere a domande su negozi, ristoranti, bar e altri dati sulle mappe insieme ad altre informazioni di interesse generale.

Un ottimo modo per accumulare credito sul Play Store per acquisti in-app, download di app, abbonamenti e acquisto di libri.

Per chi non lo ricordasse, l'app, gratuita, consente di rispondere a sondaggi, questionari e con persino la possibilità di caricare ricevute di acquisto .

I possibili motivi di una crescita lenta

Soldi per rispondere ai sondaggi, un'app gratuita e nessun malware, in quanto è di Google: perché una crescita così lenta? In una parola, privacy.

Nonostante si possa ribattere che comunque Google raccoglie tantissimi nostri dati utilizzando le sue app o i telefoni Android, l'utilizzo di Google Opinion Rewards prevede un tracciamento costante della posizione e la registrazione della cronologia delle posizioni. Per non dire una profilazione ancora più aggressiva in caso di condivisione degli scontrini.

Per chi è sensibile alle tematiche legate alla privacy dei dati, è un sonoro no, e per questo probabilmente non assistiamo a una crescita più rapida.

Inoltre Google nelle sue pagine di supporto fa notare che l'app è disponibile solo in 30 Paesi, tra cui l'Italia, quindi una limitata diffusione regionale ha sicuramente un impatto sul numero di download.

Infine, Google Opinion Rewards, come sicuramente saprete, non è preinstallata nei dispositivi Android.