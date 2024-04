I download simultanei arrivano sul Play Store, ma l'App Store di Apple fa meglio

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, acquisiti dagli utenti che hanno già ricevuto la novità, ora il Play Store permette di scaricare e installare contemporaneamente due app sul proprio dispositivo Android.

Arrivano delle interessanti novità per il Play Store di Google , la nota piattaforma che ospita tutte le app e giochi per dispositivi Android. Dopo mesi di test, viene introdotta l'installazione simultanea di più app.

Finora questo non è stato possibile, con il Play Store che metteva in coda ogni app selezionata come da installare durante l'installazione di una precedente. Con questa novità invece, il Play Store scaricherà contemporaneamente due app, per poi installarle sul dispositivo.

Stando alle segnalazioni di chi ha già provato la novità, la nuova funzionalità prevede la possibilità di installare contemporaneamente solo due app. Se si prova a installarne una terza, quest'ultima verrà messa in coda in sospeso finché non viene completata l'installazione delle prime due. Questa costituisce una differenza con quanto avviene nell'App Store di Apple, il quale è in grado di gestire fino a tre installazioni simultanee.

Per provare la nuova funzionalità non vi resta quindi che recarvi nel Play Store, scegliere due e avviarne l'installazione. Magari scegliete due app di dimensioni considerevoli per apprezzare la contemporaneità del processo. Il download simultaneo si noterà all'interno del Play Store, ma anche osservando le icone delle app che si stanno installando nel launcher.

La novità che abbiamo appena descritto dovrebbe essere in fase di distribuzione via server per tutti. Stando alle segnalazioni pervenute online, dovrebbero averla ricevuta almeno coloro che hanno un dispositivo aggiornato ad Android 14 e la versione 40.6.31 del Play Store.