Il nuovo live action di Dragon Ball Z è troppo bello per essere vero (e infatti non lo è)

Di preciso, stando a uno dei post di maggior successo su Facebook, si tratterebbe dell'adattamento live action della saga Saiyan di Dragon Ball Z prodotto niente meno che da Netflix . Già solo live action accanto a Dragon Ball fa venire i brividi, memori di Dragonball Evolution del 2009, ma per qualche motivo le foto che vi stiamo per mostrare, anche se appunto solo foto, riescono a essere ben più convincenti di quella sottospecie di pellicola in cui sono riusciti perfino a scrivere male Dragon Ball .

Come dite? Non sono vere? Avete ragione: è quasi palese che si tratta di immagini realizzate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, con Midjourney stando a questo post su Reddit. Ciò nonostante, non tutti riescono a distinguere bene eventuali immagini realizzate con la IA da foto autentiche, e in questo caso è particolarmente difficile anche per via dell'estremo realismo di alcuni scatti.

E a rendere il tutto ancora più complicato c'è il fatto che la gallery in questione sta rimbalzando sui canali social, dove c'è chi l'ha proposta cancellando poi meticolosamente quasi tutti i commenti in modo che nessuno evidenziasse la loro reale provenienza.

Il post, che ci siamo ritrovati nel nostro flusso Facebook di contenuti proposti, ha raccolto 174.460 like e quasi 50.000 condivisioni, e facendo due calcoli è facile arrivare a capire che a raggiunto milioni (probabilmente svariate decine) di utenti in tutto il mondo. Non solo, post simili ci sono anche su Instagram, e manco a dirlo stanno spuntando video che li ritraggono anche su TikTok.