Dragon Ball: Sparking! ZERO: Goku contro Vegeta nel nuovo Rivals Trailer senza esclusione di colpi (e trasformazioni)

In occasione del Dragon Ball Battle Hour 2024, tenutosi a Los Angeles il 27 e il 28 gennaio, Dragon Ball: Sparking! Zero torna a far parlare di sé. Bandai Namco infatti ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo videogioco che, dopo quasi vent'anni, riprenderà la celebre serie di picchiaduro 3D. Quello che ci viene mostrato nel video è quasi anticipato dal titolo Rivals Trailer. Infatti, dopo la scritta che annuncia il ritorno della saga di Budokai Tenkaichi, assisteremo allo scontro tra Goku e Vegeta: due personaggi facilmente associati all'idea di ''rivali'' nell'universo di Dragon Ball, anche se chiaramente il rapporto tra i due Saiyan non si esaurisce dietro il solo concetto di rivalità.

Il trailer risulta sicuramente spettacolare (complice anche il motore grafico Unreal Engine 5) e ci mostra diverse sequenze di gameplay dove i due personaggi, durante il duello, mettono in mostra colpi e trasformazioni. Queste ultime vengono fatte vedere ''in ordine cronologico'' seguendo il succedersi delle diverse saghe nell'universo di Dragon Ball. Si inizia dal Kaioken per Goku, passando per i tre livelli del Super Saiyan, fino ad arrivare alle trasformazioni viste in Dragon Ball Super: Super Saiyan God, Super Saiyan God Super Saiyan (o Super Saiyan Blu) e Super Saiyan Blu Kaioken. Vegeta si mostra anche nella forma di Majin Vegeta oltre che in quella di Oozaru. Quest'ultima metamorfosi ci permette di vedere come, nel prossimo videogioco, i personaggi ''grossi'' risultino effettivamente ancora più imponenti rispetto agli ultimi titoli della serie Tenkaichi.

Infine, come conclusione del trailer, viene mostrato un dettaglio interessante, cioè quella che sembra essere una schermata di selezione per il personaggio con alcuni elementi già sbloccati. In totale le ''caselle'' mostrate a schermo sono 164 ma non è chiaro ovviamente quante di queste caselle corrispondano eventualmente a diverse versioni o trasformazioni dello stesso personaggio. Ad ogni modo è lecito aspettarsi l'aggiunta di ulteriori personaggi tramite DLC in un secondo momento.