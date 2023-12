Il nuovo gioco di Dragon Ball Budokai Tenkaichi sembra il titolo che i fan aspettano da decenni

Nel breve filmato si apprezza uno scontro tra Goku e Vegeta, con tanto di distruzione di montagne, trasformazioni coloratissime e Kamehameha dirompenti, e c'è pure spazio per i personaggi della serie come Freezer, C-18, Crilin, Tensing, Yamcha, Bardack, Piccolo, Trunks, Cell, Mr. Satan, C-17, Majin Bu e Jiren.

Il gioco è stato sviluppato da Spike Chunsoft , lo studio dietro la serie originale Budokai Tenkaichi, ed è realizzato in Unreal Engine 5 per PlayStation 5 , Xbox Series X/S e PC Steam. Come i giochi precedenti, Dragon Ball: Sparking! Zero è caratterizzato da un grande roster che attraversa la storia del manga e degli anime originali, e che dovrebbe compiacere tutti i fan della serie.

Dopo averlo annunciato a marzo di quest'anno, Bandai Namco ha mostrato il primo trailer del nuovo titolo al The Game Awards 2023, presentandone anche il nome: Dragon Ball: Sparking! Zero .

Bandai Namco promette anche "nuove funzionalità che definiscono il genere".

A differenza dei giochi di combattimento 2D Dragon Ball Z, la serie Budokai Tenkaichi si svolge in mappe 3D in cui i giocatori possono volare intorno, bloccarsi l'un l'altro e schiantarsi a vicenda in montagne e crateri. Le battaglie sono disordinate, ma tendono a emulare la sensazione, la velocità e la dinamicità delle versioni anime.

L'ultimo Budokai Tenkaichi è stato rilasciato nel 2007, quindi possiamo comprendere come Dragon Ball: Sparking! Zero alimenti enormi aspettative nei fan della serie. A vedere il trailer, che potete gustarvi qui sotto, sembra che sarà veramente caotico! Al momento non si hanno altre informazioni, quindi non possiamo definire una data di lancio, ma continuate a seguirci per essere sempre aggiornati.