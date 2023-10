Dragonball e Naruto: Shippuden tra le novità in arrivo a Novembre su Prime Video!

Un altro mese è giunto al suo termine e quindi, come al solito, rinnoviamo l'appuntamento che ci porta a scoprire quali saranno le novità in streaming su Prime Video per le prossime settimane.

La sottoscrizione dell'abbonamento Prime permette l'accesso ad un vasto catalogo di film, serie TV e show on demand (tra cui svariate esclusive e produzioni originali) in costante aggiornamento, senza dimenticare alcuni contenuti in diretta. Tra le novità più rilevanti in arrivo segnaliamo che gli anime di Dragonball, Dragonball Z e Naruto: Shippuden saranno finalmente disponibili sulla piattaforma di Amazon a partire rispettivamente dal 2 (Dragonball) e dal 1° novembre (Naruto).