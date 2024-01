Il futuro della pulizia di casa secondo Dreame: robot con MopExtend, basi di svuotamento per scope elettriche e molto altro

Giusto ieri, in un articolo dedicato alle innovazioni indirizzate ai robot aspirapolvere, parlavamo di alcune novità svelate dal Dreame al CES di Las Vegas. Tra queste c'era anche il Dreame X30 Ultra, un robot aspirapolvere premium che, tra le altre cose, è dotato di un particolare meccanismo in stile rasoio che si occupa di tagliare capelli e peli di animali catturati dal rullo, in modo da evitare grovigli e spedire il tutto nel serbatoio dello sporco. Ve lo abbiamo mostrato in un video dedicato che abbiamo realizzato direttamente al CES di Las Vegas, lo trovate qui di seguito:

Per ora però l'X30 è destinato al solo mercato statunitense. La divisione italiana ha però annunciato tutti i dispositivi che arriveranno da noi, e ce ne sono diversi. Uno è addirittura già disponibile su Amazon! Scopriamoli insieme nei prossimi paragrafi.

DreameBot L10s Pro Ultra

Il nuovo robot aspirapolvere di punta del noto brand vanta diverse novità. Oltre a una potenza di aspirazione aumentata (7.000 Pa - tecnologia Powerful Vormax Suction), L10s Pro Ultra è dotato di MopExtended. Si tratta in sostanza di un piccolo braccio che permette ai rulli lavapavimento di allungarsi, in modo da raggiungere con più efficacia e semplicità gli angoli e i bordi dei muri. Non manca ovviamente la stazione base dotata di due raschietti e di una piastra per la pulizia automatica che rimuovono lo sporco dal robot, lavando i due mop con acqua calda. Al termine della pulizia la base svuota il sacchetto della polvere e fa il pieno di acqua e soluzione detergente al robot, rendendolo pronto per ripartire. Dreame L10s Pro Ultra arriverà in Italia questo febbraio sia sul sito ufficiale Dreame che su Amazon.

Dreame Z10 Station

È una delle novità del CES, anche se Dreame stessa lo aveva spoilerato due settimane fa su YouTube. Anzi, a dirla tutta c'è già su Amazon Italia! Stiamo parlando di Dreame Z10 Station, la nuova scopa elettrica dotata di stazione di svuotamento automatico che promette fino a 90 giorni di utilizzo senza preoccuparsi di svuotare né scopa né tanto meno la stazione stessa. Dando un'occhiata a foto e specifiche riportate su Amazon sembra di trovarsi di fronte a una sorta di Dreame R20 dotata appunto di base di svuotamento, il che non è affatto male! Il prezzo? 100€ in più della R20, e comunque molto meno di quanto richiesto da tanti altri brand per prodotti simili.

Dreame H13 Pro

Vi ricordate la lavapavimenti H12 Pro? Al CES è stata annunciata la sua evoluzione, Dreame H13 Pro. Tra le novità introdotte, oltre a una testina LED frontale atta a evidenziare il pavimento durante la pulizia, c'è anche un nuovo sistema di auto-pulizia della spazzola che la lava a 60°, in modo da rimuovere il 99,99% dei batteri, per poi asciugarla per 30 minuti. Come sottolineato dalla divisione italiana, a riconferma che arriverà anche da noi, c'è anche da segnalare l'aumento sensibile di potenza di aspirazione: ben 18.000 Pa. Si tratta di un valore molto più vicino a quello delle scope elettriche convenzionali, il che la rende un dispositivo sempre più a 360°. In Italia arriverà a partire dal secondo trimestre del 2024.

Dreame Roboticmower A1 (e fon)