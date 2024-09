H12 Pro Ultra di Dreame è la lavapavimenti da comprare se non volete spendere una follia e avere le caratteristiche essenziali

Le lavapavimenti sono un genere di prodotto che suscita ancora un po' di perplessità negli utenti italiani. L'idea di mandare in pensione secchio e straccio è già sufficiente a convincerne alcuni, ma visti i prezzi che spesso le caratterizzano è comunque lecito avere dei dubbi. Come abbiamo già visto in passato, non possono mandare del tutto in pensione gli aspirapolvere classici, ma possono comunque aiutare molto nella pulizia dei pavimenti di casa. Oggi arriva sul mercato Dreame H12 Pro Ultra, la rivisitazione di un modello del febbraio del 2023 che potrebbe essere il giusto punto di incontro tra funzionalità avanzate e prezzo non troppo esoso.

I punti a favore

Per il funzionamento di una lavapavimenti vi rimandiamo alle nostre recensioni di H13 Pro e H14, due fra i più recenti modelli di casa Dreame. Il concetto alla base comunque è che un oggetto di questo tipo aspira e lava il pavimento, permettendovi di faticare il meno possibile grazie a ruote motorizzate e a sensori che aumentano potenza e quantità d'acqua usata solo quando ce n'è effettivamente bisogno. Dreame H12 Pro Ultra sfrutta le ultime novità viste su questi modelli offrendo delle migliorie rispetto al modello 2023 da cui trae ispirazione: Potenza di aspirazione aumentata : la potenza di aspirazione della Pro Ultra arriva a 16.000 Pa, un valore molto alto per questo genere di dispositivi, simile fra l'altro a quello della top di gamma di Dreame.

: la potenza di aspirazione della Pro Ultra arriva a 16.000 Pa, un valore molto alto per questo genere di dispositivi, simile fra l'altro a quello della top di gamma di Dreame. Spazzola rapida con pulizia bordi su due lati : il rullo morbido, componente essenziale del dispositivo, effettua ben 520 giri al minuto. È un parametro importante, perché incide sul grado di pulizia del pavimento. Inoltre va da bordo a bordo. Significa che è molto efficiente anche per pulire lungo i bordi dei muri, anche se rimane escluso un margine di 6 mm.

: il rullo morbido, componente essenziale del dispositivo, effettua ben 520 giri al minuto. È un parametro importante, perché incide sul grado di pulizia del pavimento. Inoltre va da bordo a bordo. Significa che è molto efficiente anche per pulire lungo i bordi dei muri, anche se rimane escluso un margine di 6 mm. La cosa più importante: quando avete finito di pulire casa, la spazzola viene lavata con acqua a 60° e poi asciugata ad aria calda.

Perché il lavaggio e l'asciugatura del rullo sono importanti? Perché se non c'è una buona manutenzione subito dopo l'uso del macchinario, la spazzola tende ad accumulare sporco e batteri, che alla lunga causano cattivi odori. Il problema poi è che questi odori ve li portate in giro per casa negli utilizzi successivi, e il rischio poi è di dover buttare via il rullo. La stazione di ricarica di Dreame H12 Pro Ultra invece lo lava ad alta temperatura e lo asciuga con aria calda, in modo da abbattere il rischio di odori. Non solo, durante il lavaggio il rullo gira in senso orario e antiorario, in modo da pulire tutte le setole che lo compongono. C'è anche un raschietto su cui struscia il tutto, pensato per portare via peli e capelli e spedirli direttamente al serbatoio dello sporco.

Perché costa meno delle altre più recenti

Abbiamo visto quelle che sono le novità di rilievo rispetto alla "vecchia" H12 Pro. Perché quindi costa meno dei modelli più recenti? Per cominciare non si piega a 180° come le due nuove H14. Rispetto a quelle più attuali poi è più pesante e non è dotata delle ruote gommate che caratterizzano la H14 Pro. Manca anche la luce LED frontale. Però appunto, il discorso è che alcune cose, come banalmente la luce LED, sono accessorie. Non tutti poi sono disposti a investire più di 600 o 700€ in una lavapavimenti, specialmente se è la prima volta che si approcciano a questo genere di dispositivi. H12 Pro Ultra invece arriva sul mercato a 449€, un prezzo in linea con altri concorrenti (che fra l'altro non offrono tutto quello che ha lei) e già più accessibile di quello delle top di gamma. E la cosa ancora più interessante è che per la prossima Festa delle Offerte Prime di ottobre o per il Black Friday potrebbe costare anche meno.

