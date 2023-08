Dreame L10 Prime: i giusti compromessi?

Dreame è uno dei produttori di robot aspirapolvere più interessanti sul mercato e se avevamo L10 Ultra il migliore per rapporto qualità/prezzo (ecco la nostra recensione , in caso ve la siate persa), il suo nuovo L10 Prime promette di portare a un prezzo inferiore tutte le caratteristiche del fratello maggiore senza troppe rinunce. Sarà così? Andiamo a scoprirlo spulciando le sue specifiche.

Caratteristiche tecniche

DreameBot L10 Prime è un robot aspirapolvere completo in grado di offrire una serie di caratteristiche di primo livello.

Dal punto di vista della pulizia, abbiamo 4.000 Pa di aspirazione e una spazzola di gomma senza setole in grado di rimuovere peli, sporco, polvere e detriti da tappeti, pavimenti duri, angoli e fessure.

A questo è accoppiato un sistema a doppio mocio rotante a 180 rpm sotto pressione per pulire lo sporco ostinato. Il dispositivo promette un'autonomia di 250 minuti per sola aspirazione, che arrivano a 150 minuti per aspirazione + pulizia.

L10 Prime torna automaticamente alla stazione base durante la pulizia per lavare i suoi mop e strofinarli contro le borchie nella piastra di base rimovibile prima di continuare la pulizia. Quando la pulizia è completa, lava di nuovo i suoi mop nella stazione base e li asciuga.