Con mocio estendibile e 7.000 Pa di potenza, Dreame L20 Ultra ridefinisce il concetto di robot aspirapolvere

Inoltre la parte superiore è removibile per permettere di accedere al serbatoio da 300 millilitri per la raccolta della polvere.

Il sistema di aspirazione Vormax offre 7.000 Pa di potenza di aspirazione, spazzola in gomma sollevabile e tecnologia di rimozione dei moci, mentre il sistema di lavaggio DuoScrub utilizza due moci rotanti ad alta velocità che strofinano sotto pressione per pulire lo sporco ostinato e le fuoriuscite, il tutto in perfetto silenzio grazie alla spazzola di gomma sollevabile e al motore della ventola a chiusura automatica.

Il dispositivo è il primo aspirapolvere robot MopExtend al mondo, in grado di pulire entro 2 mm dai battiscopa e da altri bordi: sensori di bordo in grado di identificare automaticamente i bordi e gli angoli ed estendono gli stracci per una pulizia più profonda, più ravvicinata e da un angolo all'altro.

L20 Ultra offre 3 modalità di pulizia dei tappeti: rimozione dei moci, per evitare la possibilità che i tappeti a setole alte o medie si bagnino, sollevamento dei moci, che solleva i moci fino a 10,5 mm ed è adatto per tappeti a setole basse, oppure si possono evitare i tappeti grazie al sistema di rilevamento ultrasonico durante la pulizia.

Grazie al nuovo sistema di navigazione Pathfinder Smart Navigation dotato di IA, il nuovo Dreame L20 Ultra è inoltre in grado non solo di conoscere la vostra casa, ma anche di rilevare in tempo reale ostacoli non mappati con il sistema di prevenzione degli ostacoli leggeri. La luce LED aiuta il robot a identificare fino a 55 tipi di oggetti e pianificare come pulire anche in spazi bui e stanze buie.

Per quanto riguarda il sistema autopulente, la tecnologia di rilevamento dello sporco identifica quanto sono sporchi i moci e i pavimenti, lavandoli più volte per mantenere la casa pulica. La base automatica offre un sistema 6 in 1 che consente di svuotare automaticamente la polvere fino a 75 giorni grazie alla tecnologia DualBoost 2.0 e a un sacchetto per la polvere da 3,2 litri.

Il serbatoio dell'acqua da 4,5 l consente un lavaggio dei moci costante e l'asciugatura ad aria calda avviene in 2 ore per prevenire muffa e odori. Inoltre la base si può connettere alla rete idrica per la ricarica del serbatoio e lo scarico automatico.