Dreame L40 Ultra

Non solo, ma il nuovo robot aspirapolvere offre la più recente tecnologia MopExtend RoboSwing , che consente di analizzare con precisione quando e dove i mop possono essere utilizzati in modo più efficace.

Inoltre gli utenti hanno cinque livelli di potenza di aspirazione a disposizione, per regolare individualmente le prestazioni di pulizia, e l'innovativa funzione di rilevamento dello sporco , supportata da una telecamera RGB AI , consente di rilevare in modo indipendente lo sporco sul pavimento e di regolare le prestazioni di conseguenza.

La stazione base multifunzionale è completamente automatizzata, in grado di pulire autonomamente i mop con acqua calda a 65 gradi e asciugarli con aria calda fino a 2 ore, per prevenire i cattivi odori.

Dreame non ha annunciato date o prezzi, ma sul sito Dreame il nuovo L40 Ultra è indicato a un prezzo di listino di 1.199 euro e sembra che sarà disponibile acquistarlo, forse in preordine, dal 6 settembre.

Anche la lavasciuga si pulisce per evitare residui di macchie, con la possibilità di scegliere tra quattro livelli di temperatura - Ambiente, Tiepida, Calda e Bollente - tramite l'app Dreamehome per ottimizzare il consumo energetico.

Dreame H14 Pro

H14 Pro è dotato di una batteria da 6 x 5.000 mAh che fornisce 40 minuti di pulizia continua e un serbatoio d'acqua da 880 ml per ridurre al minimo i rifornimenti.

Il sistema di pulizia con acqua fresca sfrutta il raschietto sulla spazzola, che scava in profondità lo sporco, rimuove ogni traccia e rimuove i grovigli più difficili, consentendo di pulire una casa fino a 300 m2.

Il sistema di potenza GlideWheel utilizza algoritmi intelligenti sulle due ruote posteriori per far sì che queste scivolino senza sforzo all'indietro, replicando la sensazione fluida del movimento in avanti. Il dosaggio automatico della soluzione detergente regola l'uscita in base alla rilevazione dello sporco, garantendone un uso economico.

Grazie alla modalità di efficienza energetica, il dispositivo regola automaticamente la potenza di lavaggio e aspirazione per prestazioni ottimali. Inoltre, tramite l'app Dreamehome si ha la possibilità di gestire le proprie preferenze, offrendo connettività Wi-Fi per impostazioni di pulizia personalizzate e avvisi di manutenzione.

Disponibilità e prezzo

Come per L40 Ultra, Dreame non ha annunciato date o prezzi, ma sul sito Dreame il nuovo H14 Pro è indicato a un prezzo di listino di 699 euro e sembra che sarà disponibile acquistarlo, forse in preordine, dal 6 settembre.

A quanto pare, chi effettuerà l'acquisto tra il 6 e il 22 settembre avrà diritto a uno sconto lancio, di cui ancora non si conosce l'entità. Vi aggiorneremo quando Dreame fornirà maggiori informazioni.